晶華攜手舊振南季季推創意甜點　打造精品美食聚落搶攻高端客

▲舊振南於晶華酒店全新打造「百年製餅溫度與現代生活美學」的創新體驗空間。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

台北晶華酒店打造精品美食聚落再下一城，百年漢餅名店「舊振南」於晶華一樓打造創新體驗空間，除了搶攻伴手禮市場外，雙方也將合作於每季推出聯名甜點，並首度推出手作漢餅體驗課程與下午茶服務，以搶攻高端客層的味蕾。

台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正表示，台北晶華酒店今年邁入三十周年，旗下晶華酒店與麗晶精品結合，重新定位為「精品生活美學文化大平台」，舊振南於此打造「百年製餅溫度與現代生活美學」的創新體驗空間，也呼應晶華把台灣最好帶到世界的理念。

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▲百年漢餅名店「舊振南」於台北晶華酒店一樓打造創新體驗空間，並首度推出迷你漢餅下午茶服務。（圖／業者提供）

百年餅店舊振南是國內漢餅大廠，營運長李立元表示，位於台北晶華酒店的體驗店，是旗下第一間推出下午茶與漢餅手作體驗課程的台北門市，突破以往商店模式主打體驗式經濟，以貼近西點尺寸與口味的創新漢餅提供下午茶服務，希望藉此吸引更多高端客、年輕族群與外國觀光客。

舊振南位於晶華酒店1樓的嶄新空間，外觀的特殊紅漆「胭脂紅」，近看時能看到藝術家繪製手法中的細密與層次感，如同師傅練餡製餅時融入的職人精神一般。



內部空間內運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術，再以簡單自然的線條傳達食物原味不加入添加物的理念。天花的圓潤造型與灰色系的室內牆相佐陪襯出禮盒本身的質感，同時增加為了推廣台灣製餅藝術所設計的展演空間。

為歡慶舊振南–晶華1樓新店的嶄新登場，舊振南首席烘焙師傅張晉源與晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini攜手合作，將從12月起至未來一年，將推出四季（款）甜點，首發冬季聯名「福巧晶喜三重奏」，以一次品嚐三種迥異口感的中西創意甜點搶市。

▲舊振南晶華店獨家喜紅系列禮盒，搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」更具傳情意義。（圖／業者提供）

李立元表示，舊振南–晶華1樓新店也是台北首間推出下午茶服務的門市，經典茶食套餐主打迷你漢餅，藉以貼近年輕族群與外籍旅客需求；另外，新店並推出晶華獨家禮盒—喜紅系列，以舊振南經典大紅禮盒，搭配手工精緻質感，每款禮盒搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」變得更具特色與傳情意義。

擁有百年歷史的舊振南餅店，也以發揚漢餅文化為己任，於晶華酒店一樓全新開幕的「舊振南漢餅體驗店」，除了販售多款經典糕品外，現場也將提供手作漢餅的體驗課程。喜愛在地傳統美食的旅客，可以跟著舊振南漢餅大使手作台灣特色糕點，了解傳統製餅工藝的同時，品嚐精彩的茶食套餐，以五感體驗一覽食藝文化。（線上預約 https://forms.gle/hCCjicp4U3GTM6tB8）

依據財報，晶華國際酒店集團 2019年第三季稅後淨利2.94億元，年增22.9 4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，累計前三季稅後淨利為10.47億元，年增1.6％ ，每股稅後盈餘（EPS）為8.03元，優於去年同期。

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