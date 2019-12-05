影／波蘭滑雪勝地氣爆　3層樓別墅「秒移為平地」釀2死…6人埋瓦礫堆待救！

記者陳亭伃／綜合報導

波蘭南部的滑雪勝地什切爾克（Szczyrk）當地時間4日晚間發生爆炸，現場調查研判應為瓦斯氣爆，且當場炸毀一棟房屋，原先有8人下落不明，不久後即找到2名死者。當地消防人員表示，爆炸後閃燃引發大火，救援隊隨即撲滅火勢，但有2家庭下落不明。

▲波蘭知名度假勝地傳出氣爆2死。（圖／翻攝自推特）

根據波蘭當地媒體《beskidzka》報導，什切爾克是著名的度假、滑雪勝地，不少家庭都會前往休憩，4日晚間6時許，突然發生氣爆，導致一棟三層樓的別墅被炸毀，當地消防隊派出10多名消防員前往救火。據悉有2個家庭受困其中，2名死者已被找到、6人待救。

消防隊發言人Patrycja Pokrzywa表示，當下氣爆威力相當大，房屋倒塌後救援人員也帶著搜救犬進入，希望可以到倖存者或是遇難者。波蘭天然氣公司發言人米赫涅維契（ArturMichniewicz）則表示，調查結果推判可能是天然氣管線毀壞，所以造成爆炸。

什切爾克市長伯迪（Antoni Byrdy）公開表示遺憾，「這場氣爆預計將會搜索到5日（當地時間）早上，希望可以找到所有下落不明的人」，當局也將會盡力協助家屬」。