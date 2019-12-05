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英鎊狂升！匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

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▲▼英鎊。（圖／路透社）

▲ 英鎊近期不斷升值。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

英國脫歐僵局可望打破，也讓英鎊匯率持續走揚，根據台銀今（5）日上午牌告的現金賣出匯價，英鎊來到40.9元，創下今年6月中旬以來新高，相較今年9月匯價，如今換新台幣5萬會少拿到74英鎊，等於口袋蒸發了超過新台幣3000元！

英國首相強生（Boris Johnson）承諾「完成英國脫歐」，稱將會在耶誕節前，向議會提交他的脫歐協議。市場普遍預期，強森所屬的保守黨，將會在下個月12日的大舉中取得勝利，有機會打破脫歐僵局，這也順勢提振英鎊走高。

請繼續往下閱讀...

根據彭博即時匯率，英鎊目前來到1.3109美元兌1英鎊，為5月3日匯率1.3173以來新高。

而據台銀今日上午牌告的現金賣出匯價，目前英鎊匯價為40.9元，來到今年6月14日匯價40.94元以來的高價。

如要換新台幣5萬元，今天的匯價可以換到1,222英鎊；但如果是以9月3日的匯價38.57元來計算，當時可以換到1,296英鎊，足足就少了74英鎊，等於口袋蒸發了約新台幣3026元。

另一方面，華爾街更預期英鎊為2020年表現最強的貨幣，各方大多也預期英鎊會持續走揚，甚至有分析師大膽預測，英鎊兌美元匯率會上看1:1.4美元。

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