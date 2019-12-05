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FBI：黑色星期五「槍枝背景查核」飆破20萬件　創史上第2高

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▲民眾參加全美步槍協會2019年的年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦調查局指出，黑色星期五的「槍枝背景查核」案件數量達到歷史第二高。圖為民眾參加全美步槍協會2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

根據美國聯邦調查局（FBI），他們在11月29日「黑色星期五」（Black Friday）實施的「槍枝背景查核」數量高達202,465件，比去年同期成長11％，甚至達到史上第二高的紀錄，顯示槍枝銷售數量正在上升。據了解，查核時可能出現重複調查現有執照，或者忽略一次購買多把槍械的情況，但此數據仍被視為「反映槍械銷售趨勢」的重要指標。

FBI透露，黑色星期五當天實施了202,465件「槍枝背景查核」，達到史上第二高，比去年的182,093件多出11％，說明槍枝銷售量正在上升。據了解，自從1998年展開調查以來，史上最高紀錄是2017年黑色星期五的203,086件。

▲民眾參加全美步槍協會2019年的年會。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI「槍枝背景查核」被視為反映槍械銷售趨勢的重要指標。圖為全美步槍協會2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《福斯新聞》、《每日郵報》報導，黑色星期五通常是一年中槍枝銷售最多的一天，因為長假即將到來，狩獵季節也快要開始。由於「槍枝背景查核」可能重複檢查許可證，並未排除一次購買多把槍枝的可能性，因此該數據可能高於實際販賣數量，但仍被視為「反映槍械銷售趨勢」的重要指標。

全美射擊運動基金會（NSSF）公共事務主任奧利瓦（Mark Oliva）認為，FBI槍枝背景查核是最貼近真實的指標，反映美國人「用錢包投票」支持擁槍權利，「有趣的是，即使政治人物在國際上大聲呼籲，限制憲法第二修正案的權利，美國人購買槍械的數量卻越來越多。」她也指出，購買槍械通常不是一時興起，而是一種「重大的投資」。

▲全美步槍協會（NRA）雷明登武器公司（Remington）（圖／記者吳美依攝）

▲全美步槍協會（NRA）2019年年會上的雷明登武器公司（Remington）商品。（圖／路透）

根據小型武器分析預測公司（SAAF）的數據，美國2019年10月大約銷售120萬支槍械，比去年同期成長10.8％，9月大約銷售110萬支槍械，比去年同期成長將近11％。但其首席經濟家布勞爾（Jurgen Brauer）指出，「不能光看數字表面……越來越多州政府也會定期查核已經發布的許可證，所以這個數字一直在上升。」

美國國會研究處（CRS）指出，過去5年以內，至少發生了33起重大槍擊案，而重大槍擊案的定義是不包括槍手，4人以上喪生。輿論紛紛呼籲提出槍械管制措施，許多零售商，包括Dick's Sports Goods也宣布不再販售槍械。

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