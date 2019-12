退總統初選被川普嗆…賀錦麗霸氣回擊：審判見！　拜登有意邀她當副手

▲ 拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)曾被視為2020年民主黨總統候選人的有力人選,但在財政壓力及民調劇降的困境之下,3日宣布退出黨內初選。民主黨總統參選人、前副總統拜登(Joe Biden)4日對此表示,將考慮選賀錦麗擔任他的副手。

拜登4日對於和賀錦麗搭檔的可能性表示,「我當然願意。哈里斯參議員有能力成為她想當的人,我是認真的,昨天和她談過了。她非常堅毅,有一天可以當上總統,可以成為副總統,也可以成為最高法院法官、檢察總長。我的意思是,她擁有極大的能力。」

事實上,賀錦麗與拜登之間有著複雜的歷史。賀錦麗曾任加州檢察總長,認識拜登已故的兒子、曾任德拉瓦州檢察總長的博‧拜登(Beau Biden)。但賀錦麗在民主黨第一場初選辯論中就種族議題質問拜登,尤其針對他在參議院反對聯邦政府要求學校校車廢除接送學生的種族隔離制度,以及他和主張種族隔離的議員合作。對拜登開砲讓賀錦麗一戰成名,讓她在選戰初期民調高漲,遺憾維持不久。

拜登事後說明,他沒有預料到賀錦麗會如此質問他,「我準備好面對他們,但沒想到她會以這種方式找上我。」他3日從記者口中得知賀錦麗退選時相當震驚,對此心情複雜,「她是一流的知識份子、一流的候選人,是真正的競爭對手。我感覺很複雜,因為她是個非常可靠的人,而且才華洋溢。我相信她不會放棄推動那些她所關心的改變。」

另一方面,賀錦麗3日宣布退選後,遭共和黨籍總統川普(Donald Trump)在推特上發文諷刺,「太慘了。我們會想妳的,卡瑪拉!」賀錦麗則隨即轉推這則貼文回嗆,「別擔心,總統先生,我們在你的審判上見。」

Don’t worry, Mr. President. I’ll see you at your trial. https://t.co/iiS17NY4Ry