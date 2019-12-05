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文在寅接見王毅！談中日韓領導人會議　盼北京共同推動無核化談判　

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▲▼文在寅接見王毅。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 王毅於青瓦台與文在寅會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅今（5）日接見到訪的中國國務委員兼外交部長王毅，向他表示，希望中國政府持續對朝鮮半島事務抱持關注，直到無核的和平時代開啟。王毅轉達中國國家主席習近平及國務院總理李克強的問候，並向文在寅表示，希望推動中韓關係更進一步。

文在寅下午在青瓦台向王毅說明，目前朝鮮半島正面臨邁向永久和平機制路上的分叉點。《韓聯社》分析，無核化談判陷入膠著，美國總統川普（Donald Trump）宣稱在必要時會動武，北韓更揚言要以牙還牙，情勢漸趨緊張之際，文在寅此言是為敦促中國在兩國間扮演積極角色。

文在寅說明，美國與北韓間緊密對話及合作是穩定東北亞安保情勢、戰勝世界經濟不確定性的一股力量，期待即將登場的中日韓元首峰會能推動兩國對話進展，也特別感謝中國政府在朝鮮半島和平議題上發揮的積極作用。

文在寅請王毅代為轉達他對習近平的問候並表示，原定11月登場的APEC峰會而延期，因此沒能見到習近平，讓他感到相當可惜，還好很快就會在中日韓峰會見面。文在寅很高興見到首次以國務委員身分訪韓的王毅，希望他持續為中韓關係發展而努力。

王毅回應，此行是為了與南韓盟友進行戰略溝通，強調現下國際情勢受到單邊主義及強權政治威脅，中韓兩國應加強對話及合作，守護多邊主義及自由貿易，遵守基本國際規則。他當天稍早發表演說時也指出，「冷戰的思考方式已經過時，霸權主義行為也無法攏絡民心」，並未指名特定國家，但普遍被指為譴責挑起貿易戰的美國。

王毅表示，中韓關係在兩國領袖的帶領之下維持發展趨勢，兩國交易額突破3千億美元，人員交流達到1千萬人。隨著中國貿易深化、開放及擴大，中韓關係也將迎來更大的發展空間。

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