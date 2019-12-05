川普彈劾聽證會「扯13歲小兒子」　梅蘭妮亞母愛爆發反嗆：居然利用孩子！

▲川普的13歲兒子拜倫（Barron Trump）是爸媽的心頭肉。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普彈劾案階段性報告出爐，其中調查委員會請到4名法學者出席，分別評論彈劾案，史丹佛大學法學院教授卡蘭（Pamela Karlan）在聽證會上提及川普小兒子拜倫（Barron）讓第一夫人梅蘭妮亞相當不悅，事後隨即發推特表示，拜倫仍未成年，應該要遠離政治、享有隱私權。

美國聯邦眾議院針對「通烏門」一案公開300頁的調查報告，法學教授卡蘭在作證時表示，「國王不會犯錯，因為國王的話就是法律。但與川普所言相反的是，美國憲法第二條並未賦予他可以做任何事的權力。」縱使川普可以將兒子命名為「拜倫」（Barron），但不代表可以讓他成為「男爵」（Baron）。

這番話立刻引起美國第一夫人梅蘭妮亞的不滿，拜倫為她跟川普的獨子，從過去就相當寵愛，重心全放在兒子身上，面對卡蘭提及兒子，她立刻在推特上反擊「未成年孩子應享有隱私權，遠離政治，卡蘭妳該為自己的憤怒與羞辱言詞感到羞愧，居然利用孩子。」

卡蘭隨後也公開道歉，表示自己的說法確實錯誤，會有這樣的說詞僅純粹希望川普可以為自己的作為道歉。眾議院的聽證會上，受邀的憲法學者除了卡蘭外，還包括北卡羅來納大學（University of North Carolina）法律學教授葛哈特（Michael Gerhart）、哈佛大學法學院（Harvard Law School）教授費德曼（Noah Feldman ）與喬治華盛頓大學法學院（George Washington University Law School）教授杜利（Jonathan Turley），4人從憲法角度作證川普是否涉及尋求外國干預美國選舉，構成彈劾罪行。