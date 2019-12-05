烏克蘭新納粹分子現身香港街頭　理工大學警戒線前拍照：為自由而戰！

▲4名男子在理工大學前合影，表達對香港的支持。（圖／翻攝自Facebook／Serhii Filimonov）

實習記者謝汶穎／綜合報導

香港在11月30日的反送抗議活動中，出現4名來自烏克蘭的極右翼激進分子，還留下和街頭抗爭黑衣人的合影，但他們宣稱自己只是在進行一場「觀察抗議的旅遊」，沒有要加入或是訓練示威者的意思。這4名烏克蘭男子脖子上皆紋有納粹的標誌，事後經過調查，證實他們是在2014年被美國煽動出現的新納粹組織的成員。

根據《華南早報》報導，有4名來自烏克蘭新納粹組織的成員在12月1日在尖沙咀反送中遊行中被發現，宣稱自己是在進行一場「抗議旅遊」，雖然他們表示沒有要加入示威活動，仍讓大陸人民感到擔憂，這次的抗議活動至今都還沒有領導人出現，他們的舉動可能有助於讓運動合法化。

▲4名極右翼分子出現在反送中遊行街頭與蒙面人拍照。（圖／翻攝自Facebook／Serhii Filimonov）

根據《環球時報》報導，4名男子身上皆紋有納粹的標誌，經過調查後發現，他們分別是2014年經過美國中央情報局（CIA）煽動，出現極右翼新納粹民兵組織「阿佐夫營」（Azov Battalion）和「右部」（Right Sektor）的成員，其中一名叫作菲利莫諾夫（Serhii Filimonov）的男性，還曾經是阿佐夫營在烏克蘭基輔分支的領導人。

從菲利莫諾夫在臉書貼出的照片和資料得知，他們都有配帶新聞媒體的通行證，經過授權才參與這場遊行，他們之所以來「觀察」是因為他們需要撰寫有關烏克蘭抗議活動的文章。這4名男子也在理工大學外的警戒線外留影，並表達他們和香港站在一起的心情。

菲利莫諾夫表示，「我們來到這裡觀察甚至學習，但並沒有想要訓練或是教導示威者。」但一位專門攻擊極右派的記者科爾伯恩（Michael Colborne）則表示，他們的行為可能助於抗議運動合理化，「在這樣的環境下，僅僅是『觀察』也是讓人厭惡且危險的行為。」

香港膠著的狀態下，反送中遊行就像一場超長的拉鋸戰，許多抗爭者拿出2013年烏克蘭獨立廣場革命來做比較，也在反送中遊行中，多次播放《凛冬烈火：烏克蘭自由之戰》紀錄片，有參與抗爭學生表示，「希望明天的香港，也能變成今日的烏克蘭。」

▲▼4名極右翼分子身上紋有納粹標誌，在反送中街頭合影。（圖／翻攝自Facebook／Serhii Filimonov）