更新／夏威夷珍珠港美軍基地槍擊　3人受傷當局鎖定槍手

▲夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地發生槍擊。（圖／翻攝自臉書／Joint Base Pearl Harbor-Hickam）

記者丁維瑀／綜合報導

夏威夷今日新聞（Hawaii News Now）報導，夏威夷珍珠港希卡姆聯合基地的船廠當地時間4日發生槍擊。當地媒體援引執法人員說法指出有多人受傷。《路透社》則指出，3名傷者中有2人傷勢嚴重，已確認嫌犯身分。

10：10更新

據了解，槍手4日在夏威夷珍珠港海軍基地開槍，有3人受傷，但還不清楚詳細狀況。珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）透過推特說明，當地的維安人員已前往現場，這起事件發生在4日下午2時30分許。

#BREAKING: A portion of Joint Base Pearl Harbor-Hickam is on lockdown because of an apparent active shooter situation; multiple victims reported, per law enforcement source. — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 5, 2019

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

NBC報導，負責夏威夷海軍公共事務的史密斯（Jackey Smith）在電話中簡短說明，槍擊事件發生在船廠，稍後會再提供進一步消息，通往海軍基地的道路都已被關閉，她還無法證實是否有任何傷亡。

有網友在推特寫道，一名活躍的槍手前往珍珠港-希卡姆聯合基地，他們被告知待在屋內並鎖好房門。

珍珠港希卡姆聯合基地是聯合美國空軍與海軍的設施，距離檀香山（Honolulu）13公里。本月7日是珍珠港事件紀念日，1941年日本政府攻擊珍珠港；美國也對日宣戰，從而加入第二次世界大戰。