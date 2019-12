更新／夏威夷珍珠港美軍基地槍擊　3人受傷當局鎖定槍手

▲夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地發生槍擊。(圖/翻攝自臉書/Joint Base Pearl Harbor-Hickam)

記者丁維瑀/綜合報導

夏威夷今日新聞(Hawaii News Now)報導,夏威夷珍珠港希卡姆聯合基地的船廠當地時間4日發生槍擊。當地媒體援引執法人員說法指出有多人受傷。《路透社》則指出,3名傷者中有2人傷勢嚴重,已確認嫌犯身分。

10:10更新

據了解,槍手4日在夏威夷珍珠港海軍基地開槍,有3人受傷,但還不清楚詳細狀況。珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)透過推特說明,當地的維安人員已前往現場,這起事件發生在4日下午2時30分許。

#BREAKING : A portion of Joint Base Pearl Harbor-Hickam is on lockdown because of an apparent active shooter situation; multiple victims reported, per law enforcement source.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx