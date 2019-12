英女王接待川普…瞥見女兒躲邊緣　安妮長公主「聳肩拒社交」爆紅

▲安妮長公主對著女王聳肩被鏡頭捕捉。(圖/翻攝自推特/Edward Hardy)

記者丁維瑀/綜合報導

北約(NATO)峰會3、4日在倫敦舉行,外媒原本聚焦嚴肅的國際議題,沒想到連續兩條花邊卻立刻奪走網友注目。其中,英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)與美國總統川普寒暄時,看似用眼神示意安妮長公主(Princess Anne)出來見客,但安妮卻是聳聳肩,一副「不要」的神情,也讓她一度成為推特熱門話題。

CNN報導,3日晚間,女王在白金漢宮與川普、美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania)交談,旁邊還有查爾斯王子(Prince Charles)與其康瓦爾公爵夫人(The Duchess of Cornwall)卡蜜拉,一群人有說有笑。過程中,93歲的女王看了一下四周,瞥見她的女兒、安妮長公主站在後方的門邊。

女王似乎對著安妮長公主說話,在影片中不能聽得很清楚。安妮則是聳了肩膀並回應「是我」、「還有這些人」,此時女王周邊的人都笑了。英國媒體PA報導,安妮指的是她後方的王室成員,

一些網友猜測,女王是在「責罵」安妮沒有與川普打招呼,不過其實在這個場合中,只有查爾斯與卡蜜拉是正式接待川普的人員。CNN聯繫白金漢宮,沒有取得回應。英媒Metro則指出,知情人士透露,安妮本來就沒有被安排與川普會面。

So Princess Anne got yelled at by Lizzy for not wanting to say hello to the Trumps.

All hail our new queen pic.twitter.com/vHabFHlezC