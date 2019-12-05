法國猶太公墓107座墓碑「遭噴納粹標誌」　將成立反仇恨警察小組

▲法國韋斯托方的猶太公墓，遭噴上納粹標誌，惡意破壞。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

法國東北部一座猶太公墓近日遭到惡意破壞，有107個墓碑都被噴上了代表納粹、反猶太的符號，引發當地猶太社區的不安與憤怒。內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）在4日造訪墓園，他也宣布將會成立專門警察小組，打擊仇恨犯罪。

綜合外媒報導，這座猶太公墓位在韋斯托方（Westhoffen），此處大約有700座墳墓，其中包含幾位與前總理布魯姆（LéonBlum）的親戚，他是法國第一位猶太人領袖，但是這座墓園內的107座墓碑都被噴漆畫上了納粹標誌，明顯是針對猶太人而來。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上回應，「猶太人建立了法國，他們都是法國人，這些攻擊他們，甚至是攻擊墳墓的人，不足以被稱為是法國人」。內政部長卡斯塔納也在4日造訪墓園，表達關切，他表示，這個攻擊展現了「純粹的贈恨」，同時也宣布，將會成立反仇恨警察小組，專門調查。

▲卡斯塔納（右2）前往遭到破壞的猶太公墓。（圖／路透）



法國東北的阿爾薩斯區與德國邊界接壤，在過去幾個月發生了多起的反猶太事件，例如在上週，韋斯托方附近的羅爾市（Rohr）市政府牆壁也被畫上了反猶太圖案，而在今年2月，夸策奈姆（Quatzenheim）地區的猶太公墓也96個墓碑遭破壞損毀。

當地的首席拉比（猶太教領袖）科西亞（Haïm Korsia）表示，當他得知阿爾薩斯有發生另一起褻瀆公墓事件，感到非常痛心與憤怒。在3日晚間，法國國民議會通過了一項決議草案，協助解決日益增長的反以色列或是反猶太事件。