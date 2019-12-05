泰男扮女裝歌舞伎町揪壞壞　拉便衣警問「要一起去旅館嗎？」

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記者黃翊婷／綜合報導

日本東京警方日前在歌舞伎町逮捕一名30歲的泰國籍男子，他入境當天就在街頭男扮女裝拉客，好死不死「鎖定的目標」剛好是便衣警員，結局就是當場被逮。有趣的是，泰國男的長相在網路上傳開後，一度掀起日本網友熱烈討論，「男的？還好很快就抓到啦」、「哈哈哈，怎麼這麼會挑？一眼就看上警察」。

根據《日テレNEWS24》報導，落網的泰籍男「ヨートプクサー・チャヤパー」是在1日上午入境日本，當天晚上隨即男扮女裝在歌舞伎町拉客，當時他看到正在路邊執行巡邏勤務的便衣警員，立即上前搭話，並暗示「要一起去旅館嗎？只要1萬5000日圓（約新台幣4100元），有讓你舒服的特別服務哦！」

▲歌舞伎町是日本知名的娛樂區域。（圖／翻攝自Google地圖）

結果話才剛說完，這位留著及肩金髮的泰國男就被當場逮捕；他向警方供稱，之所以會從事性交易是聽說這邊很好賺，想賺點錢供生活所需。東京警視廳事後發表聲明表示，由於近期查獲不少外籍人士赴日賣淫，未來會加強取締，避免類似的事件再發生。

不過，網路上公開的新聞片段剛好有拍到泰國男的長相，一度在推特以及相關新聞底下掀起日本網友留言討論，「泰國籍的……男的？」、「竟然是男扮女裝？還好很快就抓到了」、「哈哈哈，怎麼這麼會挑？一眼就看上警察」、「覺得背後一定有幫忙運輸的集團，希望警方能早日揪出幕後主使者」。