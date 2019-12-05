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法國大罷工「交通影響一次看」！ 90%鐵路列車、20%航班取消

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▲▼法國地鐵,法國鐵路,法國罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國鐵路系統5日開始受罷工影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

法國巴黎大眾運輸公司工會宣布，從5日開始無限期大罷工，法國大部分的交通設施，從火車、公車、路面電車到飛機都將受到影響，這也是繼去年春天的罷工行動後，規模最大的一次，主因是法國鐵路工會對總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出的年金制度改革感到不滿。

多家外媒預測，這將會是法國進10年來最大規模的鐵路罷工，幾乎癱瘓了全法國的交通。起因在於總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出的年金制度改革激怒了法國鐵路員工，但法國國會最終還是通過了馬克宏的改革方案，引起鐵路工會發起罷工，這對馬克宏來說是一項大考驗。

法國《巴黎人日報》（Le Parisien）形容，交通運輸的「黑色星期四」即將來臨，而罷工行動影響到的不只是交通，教師、學生、醫護人員、清潔工、卡車司機和航空業都有人加入。法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）指出就指出，全國各地在5日預計會有55%的教職人員參與罷工，在巴黎更有78%教師罷工，只有30%的學校能正常上課。

▲▼法國地鐵,法國鐵路,法國罷工。（圖／路透）

▲號召罷工的海報。（圖／路透）

法國國家鐵路（SNCF）預計，有90%的列車將會被取消，跨國的火車服務也會受到「嚴重影響」。5日已經有16班往返倫敦與巴黎的歐洲之星列車被取消；市區地鐵方面，16條路線中已經有11條完全關閉，RATP則宣布，其他線路僅開放6：30到9：30以及17：30到20：00兩個通勤時段行駛。

地鐵

被取消路線：2, 3, 3b, 5, 6, 7bis, 8, 10 11 12 和 13號線
早上6:30 – 9:30 下午17:00 – 晚上20:00行駛：RER A 、 B；地鐵 4、 7、 9會受到「嚴重影響」；1號以及14號線為自動行駛，受到影響較小，但在通勤時間可能會出現「極度擁擠」狀況。

火車

法國火車從4日晚間19點開始罷工，由於每天狀況不同，每日下午5點後，可以查詢隔天的班次狀況。
旅客可以下載「Assistant SNCF」、「 RATP 」等App，或是上兩家鐵路公司的網站查詢班次狀況。
另外TGV Inoui、Ouigo和Intercités等3種鐵路系統若是班次受到影響，都可以換票或退票，無須額外費用。

公車

大部分公車都不行使，部分公車每3般會有1班行駛

航班

法國民航局指出，大約有20%的國內班機將受到罷工影響而取消；英國易捷航空表示，在5日將有233個航班被取消，有些是法國國內，有些是中程航班，其中70般影響到英國旅客，部分航班也殼能會延遲。

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