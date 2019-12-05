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木工被機器切斷拇指！送醫後「空腹乾等3天」才動手術...嘔吐到崩潰

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▲▼木工,施工,磨床,工地。（圖／pixabay）

澳洲一名木工切到自己的手，等了3天才動手術。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲27歲的木工肯威爾（Jarrod Kennewell）上月底在幫家人施工的時候，突然飛來一隻蜜蜂干擾，害他分心，正在使用的磨床就這樣切到自己的拇指，幾乎快要切斷。但是送醫急救後，一直沒辦法動手術，就這樣撐了3天，讓他身體上和精神上都受到極大折磨。

澳洲ABC新聞報導，肯威爾住在澳洲黃金海岸地區，11月29日當天，他在幫家人施工使用磨床機器的時候，剛好一隻黃蜂飛到他的臉上，害他分心，結果磨床不小心切到了左手的拇指，「我一看，」發現機器已經切到手指的三分之二處了，穿過骨頭跟肌腱，真的很噁心，我大叫『喔糟了，我切到自己了』」。

醫護人員不久後到場，並將他緊急送往陽光海岸大學醫院（Sunshine Coast University Hospital），醫生診斷後，同意表示肯威爾需要立即進行手術。但誇張的是，在她受傷3天之後，仍然沒有接受手術治療。

這段期間內，他只能一直等待，忍受長時間的空腹，只能服用抗生素和強效止痛藥，這也害他不斷嘔吐，但手術仍被一再被延遲。肯威爾形容，不知道是因為過度飢餓，還是要校的關係，到了1日下午，他整個人感覺已經快要崩潰，「我已經累到不行，拇指完全沒了知覺，不知道情況會不會繼續惡化，對我來說是種精神折磨」。

他的妻子裘蒂（Jodie Holcombe）表示，當時她盡可能想要尋求幫助，但是感到很無助，她提到，1日上午，肯威爾表示早上10點15分會動手術，當她結束工作，在下午4點趕到醫院時，卻發現肯威爾還在同樣的地方，依舊痛得要命，「我們一直等到晚上7點，結果還是什麼都沒有」。

幸好，肯威爾在2日早上終於接受手術治療。院方指出，對於這個情況感到非常抱歉，但是因為醫院裡還有其他正緊急的病患，才會讓肯威爾先等等，外科手術主任柯佩提諾（Nicolas Copertino）表示，醫院在整個周末進行了26場緊急或是拯救斷肢的手術，而肯威爾的手術延遲並不會影響到康復。

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