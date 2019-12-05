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歐洲議會外委會通過2決議案「挺台聲量大增」　外交部致謝

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▲▼歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲歐洲議會通過決議案挺台。（圖／記者陳家祥攝）

記者錢玉紘／綜合報導

歐洲議會外交委員會在4日陸續通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告，以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告決議案，其中內容都與挺台灣有關，顯示聲援台灣聲量倍增，台灣外交部也在4日晚間發布新聞稿致謝。

外交部強調，這兩項決議案均指出強化與東亞及東南亞關係對歐盟的重要性，呼籲東海、南海及臺海相關各方透過和平方式解決歧見，關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾他國選舉並威脅亞洲民主，以及重申堅定支持臺灣有意義參與國際組織。

先前，「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE）就在10月的雅典年會上，通過「加強歐洲因應中國崛起的能力」決議案，譴責中國企圖影響我國大選後，歐洲政壇再度關切外國介入亞洲國家民主選舉及威脅區域穩定。

歐洲議會持續關注亞洲潛在的民主威脅，今日通過的兩項決議案，也凸顯議會內支持台灣的聲量增加。外交部指出，對於歐洲議會再度展現對台灣的友誼與支持，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部表示，兩份決議案是歐洲議會外委會及外委會安全暨防禦小組委員會，分別就歐盟CFSP及CSDP年度執行報告提出的整體政策建議，獲得上述外委會及小組跨黨團議員的廣泛支持。這不僅是延續近年CFSP報告通過利台決議的作為，更是首度在CSDP報告也獲得通過。

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