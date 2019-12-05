走過低潮更有自信！小禎不怕素顏被看光　天天喝「精純膠原蛋白」養出Q彈肌

▲小禎拼事業又要照顧女兒和毛孩，每天都超忙但皮膚還是保養得非常好。（圖／小禎提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期手上又有新節目開播的女星小禎，不僅工作行程滿檔，身為媽媽的她，還要照顧進入青春期的12歲女兒，事業家庭都要兼顧、蠟燭兩頭燒，卻仍然維持窈窕身材和好氣色，粉專po出的一張張美照，皮膚狀況超好，讓眾多粉絲好羨慕，好奇她是怎麼做到的，小禎也不吝嗇開直播，大方分享她靠著每天補充精純、足量的膠原蛋白來保養肌膚。市面上百百種產品，她特別偏愛單包包裝的品項，只要將包裝撕開，將擁有99.8%純度的膠原蛋白粉加水即飲，一天一杯的助攻下，讓她的肌膚維持彈潤。

可是每個愛美女性心中一定都有個疑問，那就是，膠原蛋白要補充多少才夠？小禎分享秘訣關鍵字跟運動一樣要「足量」。

小禎表示「女人最大的敵人是時間」，膠原蛋白會隨著時間不斷流失，她補足膠原蛋白的利器就是優の姫精純膠原蛋白粉，「一包裡有10,000mg低分子海洋膠原蛋白，喝一包就足夠補充我一天所需的量」，小禎強調「它的粉末非常細，採用法國專利低分子技術，分子量是市售膠原蛋白的1/300，讓我的身體迅速吸收。」

▲小禎透過運動和飲食控制成功瘦身，至今仍維持漂亮體態。

優の姫精純膠原蛋白粉，分原味和奶茶兩種口味，小禎愛不釋口、每天都喝的主要原因就在於「原味除了內含10,000mg低分子海洋膠原蛋白，還添加德國專利賽洛美、日本低分子玻尿酸兩種保濕成分，但喝起來沒有腥味，而是有香香的奶香味」；奶茶口味則是小禎的最愛，「超好喝！醇濃香且不會過甜，滿足想喝奶茶的慾望，又能補充2,500mg膠原蛋白。」

▲一邊喝奶茶還能一邊保養肌膚，讓小禎覺得超滿足。

愛慘奶茶口味的小禎，還在粉專直播中示範超簡易泡法，「像我一樣出門很趕的話，就趕快倒（粉）進去，連攪拌棒都不用，這樣（拿起杯子）搖搖搖，一杯奶茶就好了。」再也沒有藉口嚷嚷著沒時間保養，粉末加水搖一搖，膠原蛋白輕鬆就能補充完成。

每天足量膠原蛋白的保養，讓小禎開心擁有Q彈肌膚，連身邊的人都感受到她的變化，「化妝師都說幫我上妝變輕鬆了，即使化淡妝皮膚都看起來超好。」由內而外散發的自然美，更是讓小禎大呼「素顏也沒在怕」。

▲小禎每天補充內在保養品，素顏同樣擁有好氣色。

這幾年小禎經歷了婚變、患病暴肥等讓她身心低潮的狀況，然而開始運動、控制飲食使她有了轉變，搭配每天精純、足量、好吸收的日常保養，小禎找到了對抗膠原蛋白流失的力量，想找到適合自己的日常內在保養品，小禎建議視自身需求為主，並且要有足夠的自信心，才能迎來美好又開心的生活。

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