　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼利根川溯溪。（圖／記者趙蔡州攝）

▲勇敢嘗試、勇敢冒險，讓人生很不一樣！（圖／資料照，記者趙蔡州攝）

消費中心／綜合報導

夢想可大可小但可以很不一樣，想衝一波當然得挑最熱血的來做，24小時環島，跟死黨挑一場3,000分的鬥牛，到紐西蘭追逐2020年的第一道曙光，不管夢想是否能夠成真，追逐的過程與感動會深刻流竄在血液中，能夠堅持到底、熱血敢Try的你，想想都覺得帥到掉渣。「有些事現在不做，一輩子都不會做了。」想去哪裡、想做什麼就馬上動起來，面對鏡子確認過眼神、拿著包包，就可以熱血邁入旅程，勇敢Try it！上班上課，那等你逐夢完再說！

▲▼釜山旅遊,釜山景點,釜山,甘川洞文化村,THE BAY 101,海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲自己一個人出發很棒，揪朋友一起更有趣，想去哪裡說走就走。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）

2015日本盃自行車賽。（圖／記者陳睿中攝）

▲挑戰，不需要等待。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲▼攀登雪山。（圖／記者李孟靜攝）

▲停止想像，現在就勇敢去做吧。（圖／翻攝自PIXABAY）

太陽好毒會曬黑、天氣太冷會感冒、擔心花時間、花錢，過去常窩在家裡當「沙發馬鈴薯」！「第一次的環島行，雖然累得跟狗一樣，但親眼看到許多課本上的美景，曬黑根本小case！」、「這趟溯溪之旅High到爆，雖然嗆到好幾口水，但只要沒人偷尿尿就好，還能偷看同學的比基尼超爽！」、「還好有計畫畢旅去泰國，網路上說自助有多難根本是在旋轉我，好在有去，才能留下美好回憶」，但聽著別人分享熱血挑戰的事物，總是會撩撥起心中的衝動，484也想衝一波！其實不做任何事也不會怎樣，但走出去會很不一樣，敢一個人挑戰，或是享受跟朋友一起創造的回憶的過程，就像聖鬥士燃燒小宇宙，挑戰就能看見新的自己。

try it。（圖／純喫茶提供）

純喫茶常說「想做趁現在Try it！」坐著聽別人說嘴，不如自己下場衝一波，就算滿身傷也可能會有妹子大讚：「好酷喔！你怎麼敢做？」這時撥下頭髮，眼神故意裝作迷濛望向遠方，酷酷撂下一句「沒想太多，只是Try it！」不只完成挑戰藍圖，甚至脫單都不是難事。機會是留給敢Try的人，有甚麼猶豫以後再說，反正也不是IQ 180，想太多沒意義，先Try 再說吧！

本文與純喫茶合作

ET快訊
女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她
《艋舺》資深男星侯傑病逝！　享壽73歲
周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣！「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再當低頭族！捷運燈箱多元豐富　展現新男力、新女力時尚

搬家費省下來！擁有「心」生活不用大費周章　選對顏色開啟第二人生

呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

外送員可以拒單、不用穿制服了！foodpanda「放寬承攬準則」即日實施

入夜大雨繼續下！「全台濕冷」低溫探14°C　明天有機會迎初雪

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

搬家費省下來！擁有「心」生活不用大費周章　選對顏色開啟第二人生

呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

外送員可以拒單、不用穿制服了！foodpanda「放寬承攬準則」即日實施

入夜大雨繼續下！「全台濕冷」低溫探14°C　明天有機會迎初雪

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

李現《劍王朝》吊鋼絲各種飛！360度側翻：我的腰不行了

堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

外資熱錢連3個月湧入　全年可望挑戰5年來最高紀錄

SBL／努力找回球迷　籃協：SBL才能給本土球員舞台

前團員怒控「在不瘋狂就等死」公司7霸凌行為！　「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

「基於對數位落差的關懷…」　總統府附「搜尋連結」狠酸陳學聖

女外送員機車拋錨超無助！他近看「穿著」傻眼：倒彈…秒騎走放生

「學習歷程檔案」不利弱勢生？蔡英文辦澄清質疑：總統強調對弱勢學子的協助

網傳水庫裝設太陽能板不環保　公部門澄清「不影響水質」

空屋突破2.3萬宅！台中主力推案雙屯區　將現賣壓危機

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

哥逝5年！鋼鐵妹妹淚：LINE都沒回

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

更多熱門

相關新聞

爲台東貧童募集50本書

爲台東貧童募集50本書

台灣世界展望會與誠品書店台東故事館合作「1書1希望，滿載小夢想」聖誕節心願樹認領活動，邁入第4年。今年展望會再次攜手誠品1起關懷台東孩童，希望為展望會及資助人長期關懷的台東孩子募集50本心願書籍，為國內外貧困兒童尋找到50位資助人，成為貧困兒童生命被改變的溫暖力量。活動自11月22日起至12月20日在誠品書店台東故事館展開。

鬼界之島

鬼界之島

牧神令

牧神令

天地劫

天地劫

全新風格！《精靈之望》事前預約啟動

全新風格！《精靈之望》事前預約啟動

關鍵字：

純喫茶tryit夢想冒險

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面