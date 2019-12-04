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慧洋海運11月營收11.04億元　脫硫器新船加入更添優勢

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▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運營運長趙子隆(圖左)與財務長薛亦駿樂觀明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

▲看好節能新造船帶動船隊升級，慧洋海運營運長趙子隆(圖左)與財務長薛亦駿樂觀明年集團營運更上一層樓。（圖／慧洋提供）

記者林淑慧／台北報導

慧洋海運今（4）日發佈最新財報，受惠旗下長租船比重較高，第三季換約取得較好運價，2019年11月合併營收為新台幣11.04億元，自結11月單月稅前盈餘為新台幣2.09億元，自結每股稅前盈餘為0.32元。

由於智利APEC會議導致美中穀物採購談判取消，以及印尼全面限制鎳礦出口與中國冬季限煤令，三大不利因素導致散裝航運第四季旺季低於預期，然慧洋長租船比重較高，第三季換約取得較好運價，使整體市況變化對慧洋營運衝擊較小，而公司也樂觀看待短期外部因素解除後，運輸需求可望回到過去水準。

請繼續往下閱讀...

此外，慧洋於11月25日公告61,000噸Supramax新船加入營運船隊，該船為慧洋旗下首艘加裝脫硫器之新造船。慧洋指出，由於未來高低硫油價差仍存在著不確定性，未來慧洋仍會在新造船保留加裝脫硫器的空間。

而整體船隊佈局方面，慧洋11月份處分兩艘船舶，處分利益約美金1,575,000元，今年截至目前已處分6艘舊船，除了挹注公司營運現金流外，也可維持整體船隊的輕齡化以保持競爭力。公司目前將以維持船隊規模在125艘上下，且平均船齡約6年為目標持續努力。

展望2020年，航運市場即將要面臨限硫令的挑戰，在大多數散裝船會選擇燒低硫油的狀況下，慧洋環保節能船隊會更具競爭優勢，且環保法規也將促使市場汰舊速度加快，市場供需可望維持平衡，因此慧洋對後市仍保持樂觀看法。

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