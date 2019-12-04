消費者即將拿到Apple所開的發票　最快明年1月25日就可兌獎

▲蘋果發出通知信，在App Store、iTunes消費，將領到雲端發票了（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

Apple今（4）日發出通知至使用者信箱，內容指出將實施新的購買流程，在App Store、 iTunes Store 或其他 Apple 服務消費，將開立統一發票，如果民眾拿到的是11、12月期的發票，預計明年1月25日就可以拿著Apple的發票兌獎。

依據規定，跨境電商在國內沒有固定營業場所，而利用網路銷售電子勞務給國內自然人，年銷售額超過48萬元，自106年5月1日起就要登記稅籍，並且報繳營業稅以及營所稅，但是考慮我國開立發票制度的獨特性以及這些公司都是跨國企業，需要作業的時間，所以可以到今年底之前開始開立發票。

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據了解，已經有7家境外電商已經開立發票，UpToDate、Google、Digital River GmbH、Sony、Various、Amazon Digitial Services LLC US以及Amazon Web Services Inc US開立發票。

Google是今年3月即已經開立，且至今開出兩次1000萬元特別獎、1次百萬元雲端發票特別獎。所以Apple將開發票，是否會開出大獎，也受到外界期待。

根據台北國稅局統計，目前登記稅籍仍在營運的境外電商有122家，累計106年5月至今年10月底，境外電商所繳的營業稅已經達到89.8億元，今年前10月繳交營業稅有35億元；另外，營所稅去年繳交8.98億元、106年繳交7.09億元。

根據Apple所發的通知函，指出即將實施新的購買流程。當消費者在 App Store、iTunes Store 或其他 Apple 服務消費，Apple將會開立電子統一發票（eGUI），並將發票傳送至財政部。購買完成後，消費者將會收到Apple的發票開立通知傳送至消費者所綁定的信箱 ，內含發票號碼，可用於參加發票對獎。