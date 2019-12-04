　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

消費者即將拿到Apple所開的發票　最快明年1月25日就可兌獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。App Store（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果發出通知信，在App Store、iTunes消費，將領到雲端發票了（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

Apple今（4）日發出通知至使用者信箱，內容指出將實施新的購買流程，在App Store、 iTunes Store 或其他 Apple 服務消費，將開立統一發票，如果民眾拿到的是11、12月期的發票，預計明年1月25日就可以拿著Apple的發票兌獎。

依據規定，跨境電商在國內沒有固定營業場所，而利用網路銷售電子勞務給國內自然人，年銷售額超過48萬元，自106年5月1日起就要登記稅籍，並且報繳營業稅以及營所稅，但是考慮我國開立發票制度的獨特性以及這些公司都是跨國企業，需要作業的時間，所以可以到今年底之前開始開立發票。

請繼續往下閱讀...

據了解，已經有7家境外電商已經開立發票，UpToDate、Google、Digital River GmbH、Sony、Various、Amazon Digitial Services LLC US以及Amazon Web Services Inc US開立發票。

Google是今年3月即已經開立，且至今開出兩次1000萬元特別獎、1次百萬元雲端發票特別獎。所以Apple將開發票，是否會開出大獎，也受到外界期待。

根據台北國稅局統計，目前登記稅籍仍在營運的境外電商有122家，累計106年5月至今年10月底，境外電商所繳的營業稅已經達到89.8億元，今年前10月繳交營業稅有35億元；另外，營所稅去年繳交8.98億元、106年繳交7.09億元。

根據Apple所發的通知函，指出即將實施新的購買流程。當消費者在 App Store、iTunes Store 或其他 Apple 服務消費，Apple將會開立電子統一發票（eGUI），並將發票傳送至財政部。購買完成後，消費者將會收到Apple的發票開立通知傳送至消費者所綁定的信箱 ，內含發票號碼，可用於參加發票對獎。

ET快訊
變態警「忘情撫摸」女屍乳房！案發現場起色心...噁心畫面全都
更猛冷氣團將到！　台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣驕傲！台灣明年經濟成長率2.5%之上　預期為四小龍之首

大聯大收購文曄30%股權延長50天　重申動機：善意、雙贏、投資

消費者即將拿到Apple所開的發票　最快明年1月25日就可兌獎

葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

彭博：美預計15日前達成「第一階段貿易協議」　道瓊期指秒漲100點

台灣驕傲！台灣明年經濟成長率2.5%之上　預期為四小龍之首

左打華為、右酸聯發科...高通稱5G旗艦晶片超越對手

和潤申購大紅包近十萬！中籤者開心「中了！這個年好過了」　網酸「比大學還難考」

刷卡做環保還享回饋！王道銀力挺綠色消費　加碼現金回饋4.22%

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

大聯大收購文曄30%股權延長50天　重申動機：善意、雙贏、投資

消費者即將拿到Apple所開的發票　最快明年1月25日就可兌獎

葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

彭博：美預計15日前達成「第一階段貿易協議」　道瓊期指秒漲100點

台灣驕傲！台灣明年經濟成長率2.5%之上　預期為四小龍之首

左打華為、右酸聯發科...高通稱5G旗艦晶片超越對手

和潤申購大紅包近十萬！中籤者開心「中了！這個年好過了」　網酸「比大學還難考」

刷卡做環保還享回饋！王道銀力挺綠色消費　加碼現金回饋4.22%

台指期抗跌拉尾盤　分析師：整體盤勢還是偏向樂觀

試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人

這是頑童、A-Lin？15歲超驚人嫩照出土...瘦子：還吞過別人的痰

活久見！新垣結衣第一次IG直播　湊近攝影機萌問「開始了嗎」網瘋了

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

金曲樂團佛跳牆恥度大開扮醜...唯獨戴佩妮「逃過一劫」！

麻辣天后利菁被4嫩男圍繞...欽點小鮮肉鼓手：帶回家調教

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險

MAMA／Jin、Heize開砲音源造假！　「用正當努力去獲得成果」網全沸騰：好爽

交往後第1次！她親曝「從男友交友圈」看穿4件事　怎介紹妳…3個字全懂

財經熱門新聞

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

即／美股三大指暴跌　道瓊挫400點

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

人民幣匯價再刷10年新低　換新台幣5萬多賺兩張迪士尼門票

玉山銀3張神卡發威　連4個月登發卡王

電支使用人數首破600萬　一卡通最多人用

花10元買茶葉蛋　幸運中發票200萬元大獎

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

彭博：美預計快達成初步貿易協議

「每張現賺9.5萬元」和潤申購爆量　中籤率4.5%

汽車零組件降稅利益　國產車降價恐落空

首款聖誕節刮刮樂來了　頭獎200萬有3個

更多熱門

相關新聞

i外媒質疑iPhone 11 Pro 蒐集用戶位置數據　蘋果回應看不出有疑慮

i外媒質疑iPhone 11 Pro 蒐集用戶位置數據　蘋果回應看不出有疑慮

根據KrebsOnSecurity報導，Apple的新款iPhone 11 Pro手機，儘管在應用程式和系統服務設置為「從不」請求位置訊息，但卻還是會尋找用戶位置訊息。蘋果公司說，這是因為手機設計的關係，但這種回應似乎與蘋果的隱私政策相互矛盾。

蘋果證實2019年13吋Macbook Pro有無預警關機問題　解決辦法在這

蘋果證實2019年13吋Macbook Pro有無預警關機問題　解決辦法在這

普丁簽署「反蘋果法」強制電子產品預裝俄羅斯軟體　蘋果揚言退出

普丁簽署「反蘋果法」強制電子產品預裝俄羅斯軟體　蘋果揚言退出

好市多買日本蘋果　連2顆出現深黃晶體

好市多買日本蘋果　連2顆出現深黃晶體

分析師估蘋果在感恩節假期售出300萬副AirPods　明年上看9000萬副

分析師估蘋果在感恩節假期售出300萬副AirPods　明年上看9000萬副

關鍵字：

蘋果雲端發票跨境電商

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

泰簽政策急轉彎取消財力證明

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面