影／日本高中生遊總統府「大驚喜」　總統蔡英文現身：有沒有喝珍珠奶茶



記者林彥臣／綜合報導

日本高中生到台灣校外教學參訪總統府，結果卻獲得了意外的大驚喜！因為總統蔡英文突然現身，還跟學生們一起合照留念，日媒《共同社》也報導了高中生遊總統府的意外大驚喜。

▲蔡英文抱著貓的人型看板，學生們仔細聽取導覽解說。（圖／翻攝自蔡英文twitter）



總統蔡英文在推特上發布的影片指出，來到總統府參訪的高中生是愛媛縣松山城南高校的學生，學生們看著蔡英文抱著貓的人型看板，聽取導覽介紹，「這就是蔡英文總統，她非常喜歡貓」。

正當學生專心聆聽導覽時，蔡英文突然現身，用日文跟學生們問好，接著說「我是總統蔡英文，這是我的辦公室」。蔡英文也關心學生們，「這幾天台北的天氣比較涼一點，要注意不要感冒了」。

▲蔡英文跟學生一起合照留念。（圖／翻攝自蔡英文twitter）



蔡英文也不免俗的要問，「這次來有沒有喝珍珠奶茶？」學生們回答，「有」。蔡英文笑說，「這一句最有感，回答也最多」。

▲蔡英文跟學生一一握手。（圖／翻攝自蔡英文twitter）



接著蔡英文與學生們一起開心合照留念，並且高舉「台日友好」的標語，最後還一一握手致意。在推特發文的最後，蔡英文還強調，「日本的高中生們，請多來總統府，也許可以見到我喔！」

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