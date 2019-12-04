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變態警「忘情撫摸」女屍乳房　超噁畫面全都錄...下場曝光

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▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洛杉磯一名警察對女性死者遺體伸出狼爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

美國洛杉磯警察局（LAPD）表示，正在對「一名警察撫摸女性遺體乳房」進行調查。一名局內官員透露，該名男警在動手前有先將自己的密錄器關掉，但沒想到畫面仍因為設備上的2分鐘衝緩時間而錄下。涉案警察本名未被公布，目前已遭停職接受調查。

根據《福斯新聞》報導，當時洛杉磯警方接獲電話，指稱有一婦女陳屍在民宅內，2警察抵達現場確認婦女已經身亡，當下一名警察先回到巡邏車拿東西，涉案警員趁此時便關閉身上的密錄器，開始撫摸死者乳房。

洛杉磯警察局官員傑夫（Jeff Lee）表示，部門已針對該事件展開內部調查。他還補充，目前無法對涉案警察發表進一步評論。副局長阿科斯（Robert Arcos）則說，影片內容「相當令人感到不安」。

有消息人士表示，該事件發生在幾周前，是在密錄器的隨機抽查中被發現，這件事讓人無法接受。據了解，該案目前仍在調查階段，所以尚未移交給地方檢察官，而涉案警察的本名未被公開，但已遭停職接受調查。

報導也提及，代表警官的洛杉磯工會透過聲明表示，若該案屬實，那這名警官所表現出的行為不僅是錯誤，也與警務人員所珍視的價值觀不符，包括對死者的尊重。

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