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葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升

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▲葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（4）日對外展示2019年正式營運啟用的龍潭生物科技研究院，未來新廠將作為猴頭菇、蟬花等創新原料的專門研發基地，並新增產能達100公噸，董事長曾盛麟表示，未來將再擴建200公噸，屆時總產能將達586公噸，後續將擴建益生菌生產線，法人估明年營運規模可望攀升。

曾盛麟表示，葡萄王累積近30年益生菌及菇菌類研發經驗，早在1991年就成立生物中心，今年更擴大增建龍潭生物科技研究所，打造成為集團內研發重鎮，總計近幾年投入的研發經費，從2014年7,720萬提高至2018年近1億6,700萬，佔個體總營收比9%。

請繼續往下閱讀...

曾盛麟指出，為持續精進研發實力，葡萄王在研發人員招募，近年也由74人提高至130人，佔整體人力3成，研發團隊以乳酸菌、猴頭菇、蟬花、樟芝等相關素材開發，近年已獲得國內外共96面獎牌，總計申請多達71項獨家專利技術，研發成果豐碩。

▲葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王啟用龍潭生物科技研究院。（圖／葡萄王提供）

營運方面，葡萄王今年整體營運良好，自有品牌搭配50週年話題性、通路合作及相關品牌活動，累積今年前10月營收較去年提升33%，其中子公司台灣本土第一大直銷葡眾，前3季表現穩健成長，10月更維持近6%的年成長動能，明年預計也有新產品上市，可望為葡眾創造下一個高峰。

至於上海葡萄王10月整體營收已較9月成長近17%，逐月回升的接單率，搭配節慶促銷活動，客戶翻單動能漸強，11、12月營收成長樂觀可見，並在今年加入擁有超過200間會員的RE100組織，承諾在2030年達成15%可再生能源的中程目標、2035年達成100%可再生能源目標，為企業綠電努力。

此外，為開拓事業版圖，葡萄王今年正式跨足馬來西亞，攜手全宇生技在馬來西亞合資設立新公司「GK BIO」，由葡萄王專責產品研發及製造、全宇生技負責市場銷售，搭配與當地主力藥妝通路商的合作，明年將成為發展東南亞市場的關鍵時刻。

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