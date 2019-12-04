救援當地35年…日本人道醫師中村哲　阿富汗東部遭槍擊殺害

▲中村哲中彈傷勢嚴重，送醫後宣告不治。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）4日發生槍擊案，造成6人死亡，包括長期在阿富汗從事人道工作的日本籍醫師中村哲，以及中村哲的司機和保鏢。當地政府發言人證實，槍手是鎖定中村哲為目標，並非隨機槍擊事件，但目前仍不清楚嫌犯身份和動機。

綜合外媒報導，現年73歲的中村哲屬於非政府組織白沙瓦會（Peshawar Kai），他4日在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）賈拉拉巴德市搭乘車輛移動時，遭多名槍手槍擊。

▼阿富汗維安部隊正清理槍擊現場。（圖／路透）



南加哈省發言人稍早前表示，中村哲中彈後傷勢嚴重，情況危急。當地醫院發言人則表示，中村哲先被送往當地醫院進行手術，院方原本安排飛機準備將他轉送往首都喀布爾進一步救治，但不幸於過程中宣告他傷重不治。

自從1984年首次赴巴基斯坦靠近阿富汗的邊境省分白沙瓦（Peshawar）以來，中村哲已經投入阿富汗和巴基斯坦救援工作數十年，並且自2008年起，就一直在南加哈省領導日本慈善組織Peace Medical Service進行人道工作。這起槍擊事件，已是數週內阿富汗發生第二次針對人道工作者的襲擊事件，目前尚未有任何人或組織坦承犯案。

塔利班組織雖然在南加哈省全境皆有活動，但該組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）透過推文表示，塔利班與這起槍擊事件「毫無關連」。塔利班組織公開表示，日本慈善機構並非進行聖戰的目標。據悉，除了中村哲之外，其餘遇害5人均為阿富汗籍，包括中村哲的駕駛、保安人員等。

▼中村哲自從1984年赴巴基斯坦－阿富汗邊境以來，長期投入當地人道救援活動，並自2008年起一直在南加哈省工作。（圖／達志影像／美聯社）



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