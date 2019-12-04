台灣驕傲！台灣明年經濟成長率2.5%之上　預期為四小龍之首

▲永豐金首席經濟學家黃蔭基。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今（4）日舉行明年投資展望，永豐金首席經濟學家黃蔭基對於明年台灣的經濟成長率表達看法，指出明年台灣經濟成長率在2.52%到2.57%，在亞洲四小龍（其他三龍韓國、新加坡、香港）的經濟成長率是最高的，也是亞洲四小龍之首。

黃蔭基依照外媒的調查，整合預測亞洲四小龍明年經濟成長率，台灣大約是在2.52%到2.57%之間；韓國則是2.2%；新加坡則有1.3%而香港則僅維持在0.9%多。至於，明年的香港衝突卻不會造成經濟負成長，是永豐金認為，明年香港的衝突應該會逐漸緩和，所以對於經濟的影響也逐漸地趨緩。

請繼續往下閱讀...

預測明年的景氣，在轉單效應發酵、台商回台以及擴大5G之下，台灣的經濟成長率還可以保持在2.5%以上，景氣與通貨膨脹都是溫和，央行利率應該維持不動。

但是投資人要注意，明年有兩個趨勢，第一個趨勢是美中衝突將由貿易戰進入科技戰、金融戰；第二個趨勢，明年財政政策可望接棒，在多國的央行再降息的空間有限之下，各國會推出的各項財政政策。

而明年的的金融市場來看「陽光普照」但是仍也會有灰犀牛，其中有九大灰犀牛值得注意，包含美中貿易談判、英國無協議脫歐、川普遭彈劾、美國民主黨的華倫大選勝出、加泰隆尼亞獨立運動、智利地鐵抗爭、美伊衝突加劇、中國債務風險、香港萬丈深淵。但實際會影響到全球景氣，進一步影響到台灣，則是聚焦在美國與中國大陸，像是中美貿易的談判、中國大陸的債務風險等。