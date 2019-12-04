彭博：美預計15日前達成「第一階段貿易協議」　道瓊期指秒漲100點

▲彭博新聞引述消息人士說法，透露美中會在15日前達成初步協議。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普先前暗示，可能會等到2020美國總統大選後再與中國達成貿易協議，引全球關注。彭博社新聞4日引述不具名消息人士說法報導，川普的說法並非正式發言，事實上有關美中第一階段貿易協議削減的關稅額，雙方正逐漸接近於達成共識。

川普3日向媒體表示，與中國的貿易協議可能等到2020年11月的總統大選後才會達成，沖淡市場對美中近期達成初步貿易協議的希望。不過，有多位要求不具名的人士向彭博新聞說，不應將川普的言論理解為貿易協商停滯，因為川普的發言只不過是臨場發揮。

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其中一名熟悉北京態度的人士透露，美國最近對香港和新疆人權問題的相關立法，可能對貿易協商產生影響。

多位消息人士進一步透露，美國貿易協商代表預計，與中國的第一階段貿易協議能夠在12月15日華府加徵關稅前達成。他們補充說，協商重點議題在於如何確保中國採購美國農產品，以及確切的關稅削減幅度。

報導指出，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）辦公室不願對此發表回應；中國商務部也沒有在第一時間發表任何評論。

受樂觀消息激勵，美股道瓊期指隨即上漲破百點，美東時間上午6時30分左右漲幅達0.47％左右，而歐股STOXX 600指數漲幅同樣達到1％。離岸人民幣同樣止跌反漲，漲幅達到0.22％。

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