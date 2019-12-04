刷卡做環保還享回饋！王道銀力挺綠色消費　加碼現金回饋4.22%

▲王道銀行為支持綠色消費的理念，民眾從即日起持有簽帳金融卡在指定商店刷卡消費，即可享有4.22%現金回饋。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為了支持綠色消費的理念，王道銀行（O-Bank）即日起至明（2020）年4月30日，只要持有簽帳金融卡在「綠色消費力合作品牌」指定店家刷卡消費，即可加碼4.22%現金回饋，以呼應4月22日世界地球日，倡導環境保護的觀念。

王道銀行是台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，長期耕耘企業社會責任與投入永續經營，這次推行「綠色消費力@王道」活動，邀請消費者一起透過綠色消費行動來改變社會，購買對環境和社會友善的產品。

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所謂的綠色消費是倡導消費者進行有意識的消費，選擇購買對環境友善的產品，在日常生活中便可輕鬆實踐綠色消費的理念。這次活動從即日起到明年4月底，民眾只要持有王道銀行簽帳金融卡，到「綠色消費力合作品牌」指定店家刷卡消費，就加碼提供4.22%的現金回饋，該月登錄即可享該月的加碼回饋，每月限額5,000名。

另在不鼓勵過量購買的前提下，加碼回饋上限為每人每月新台幣100元；今年底前使用王道銀行簽帳金融卡刷卡消費，還可享不限通路最高國內1.3%、國外1.8%的現金回饋。

此外，王道銀行以行動支持B型企業和社會企業發展，「綠色消費力合作品牌」皆為B型企業或社會企業，包括綠藤生機、鮮乳坊、勝利廚房、茶籽堂、綠然能源、掌生穀粒等22家企業，活動期間每累積1萬筆綠色消費，王道銀行志工社還將與台灣環境資訊協會共同出隊，一起為保護環境而努力。