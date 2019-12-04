降稅有感嗎？汽車引擎降關稅成本只省1%　立院交付黨團協商

▲汽車零組件降稅，財政部及部分民進黨立委期望，減稅利益可以回饋給員工或消費者 。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（4）日舉行海關進口稅則修正法案，討論重點為9大汽車零組件降關稅案，其中最值得注意的是汽車引擎的關稅從17.5%降至10%。根據經濟部工業局的計算，以一台50萬元的國產車來算，成本大概可以省4500元到5000元。

以經濟部工業局的計算來看，降汽車引擎的關稅，每台車可以省的成本僅約省1%。也有民眾表示，國產車自製的引擎根本無法跟國外比，以國外的引擎來說一台車可以跑7、80萬公里；但是國產自製的引擎則只能跑2、30萬公里，問題不在汽車是否降稅，而是國內產業要自己精進，才是提升汽車產業的關鍵。

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而藍綠立委也針對9大汽車零組件是否要反映在售價上，以及要不要解救汽車產業，爭論不休；國民黨立委陳學聖表示，過去四年車廠靠汰舊換新才能夠存活下來，但是仍然極具挑戰，以國內最大的組車廠國瑞去年休有薪假，表示國產車的情況惡化。

民進黨立委吳秉叡則希望車商可以「白紙黑字」承諾降稅，將降稅利益回饋消費者；民進黨立委施義芳則認為產業自己本身要努力，國艦都可以國造了，但是政府保護國產車40年了，卻連一顆引擎都做不出來。

立法院今日雖然出委員會，但須交付黨團協商，也就是需進入一個月冷凍期，除非車商具體承諾降價，為勞工加薪，各黨團也偏向同意修法才能隨時啟動協商程序，本會期才有機會修法通過，否則通過降稅案機會愈來愈渺小。

▼9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君、資料來源／立委江永昌、關務署）