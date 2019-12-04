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嚮往翱翔天際的工作　樂桃航空招募新血「預計錄取百名空服員！」

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▲樂桃航空展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人數為100名，並訂於2020年6月後入職。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人數為100名，並訂於2020年6月後入職。（圖／樂桃航空提供）

記者林淑慧／台北報導

樂桃航空今（4）日宣佈，將展開2020年度空服員招募計畫，本次預計招募人數上看百名，招募的空服員未來將會在除了成田機場外，包括關西機場、那霸機場等日本國內之樂桃航空據點執行勤務，預計明年六月後入職。

樂桃航空目前每日約有130班航班運行，且每日搭乘旅客超過19,000人次。2019年10月27日起，樂桃航空正式與以東京成田機場為基地的香草航空統合完成，並持續努力成為全亞洲領導品牌的低成本航空公司。

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樂桃航空表示，在今年秋天將東京成田機場正式設為最新的地勤人員及空服員基地，為充實營運人力自即日起展開2020年度空服員招募計畫，預計招募人數為100名，並訂於2020年6月後入職。

樂桃航空目前擁有包含台灣在內，25國來自世界各地的工作人員，此次他們依舊大力歡迎對於航空產業有興趣的台灣人加入樂桃航空的行列。本招募計畫報名時間為2019年12月2日起至2020年1月7日12:00為止，詳情請見樂桃航空招募網站（https://recruit.flypeach.com/）。

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