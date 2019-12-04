企業瘋綠電！國泰金推「綠能公益2.0」　還能照顧銀髮族

▲國泰金攜手頂山樂活發展協會、天泰能源、瓦特先生等單位，打造「綠能公益2.0」模式，創造多贏局面。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金今（4）日宣布，攜手頂山樂活發展協會、天泰能源、瓦特先生等單位共同建構「綠能公益2.0」模式，從國泰員工減重競賽，捐贈台南七股頂山社區建置太陽能板的經費，並透過綠電售電業者瓦特先生，國泰承諾未來認購所發出的綠電，同時也能回饋給頂山社區，協助照顧當地銀髮族。

國泰「大腹翁小腹婆」減重競賽今年已是第5屆，鼓勵員工減重，且「每減1公斤，公司就捐100元」，所捐贈的經費由天泰能源建置太陽能屋頂，經評估後選擇建置在後港國小頂山分校屋頂，最終發出的綠電則透過綠電售電業者瓦特先生，再由國泰人壽購回自用，不僅創造新商業模式，也能持有綠電證明，甚至還能長期協助頂山社區照顧當地長者，預估可提供頂山20年的售電費用，挹注經費來源。

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國泰金控副總經理翁德雁表示，這項活動有3大特色，首先是持續性且定期舉辦的活動，再者是每年推陳出新，從一開始的員工減重計畫，到結合公益等，讓更多同仁養成固定運動的習慣，最後是影響力不斷擴大，在促進員工擁有健康的同時，也希望對社會、長者、環境有更大的助益，透過多元連結，引導員工帶給社會貢獻。

頂山樂活發展協會理事長陳博靜指出，近年來人口結構改變，當地50至65歲的人口占25%，65歲以上也占了25%，年輕人在此沒有就業機會，希望能透過綠能活動，讓頂山社區能夠有所改變，並善用款項讓長者飽餐一頓，未來希望能舉辦活動，吸引年輕人回流。

天泰能源總經理邱顯智也提及，7年前開始投入太陽能產業，政府推廣再生能源政策，當時遇到許多困難，包括無法建置太陽能等，不過隨著法規逐步鬆綁，打破原先限制、適度修法後，如今在頂山試辦建置太陽能，瓦特先生扮演售電角色，打造新商業模式。