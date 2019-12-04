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2020經濟衰退機率大幅下降　股債市皆有表現機會

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▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

▲ 明年經濟衰退疑慮稍減，股市有表現空間。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年全球金融市場波動起伏，展望2020年，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出，明年影響市場的三大因素為美國總統大選、中美貿易談判以及英國脫歐進程；總體來看，經濟衰退機率從前幾個月預測的五成下降到二成，對於經濟前景看法改善。

林雅慧表示，明年上半年預期內需成長，因此對景氣比較有信心，第一季的經濟數據表現會不錯，股市投資可以偏多；但下半年變數增加，看法轉為保守，全年投資策略還是債市相對穩定。

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今年聯準會（Fed）三度調降利率，林雅慧表示，預期Fed今年12月不會再調降利率，要留一些空間給明年變數增加時作調整；而明年降息趨勢持續，但降息次數、幅度都不會多，上半年因基期相對低、總體數字看來會表現不錯，Fed沒有必要那麼積極降息，若要降息將會在明年下半年進行。

美股在今年表現亮眼，三大指數不斷刷新歷史新高紀錄，展望明年，林雅慧認為，庫藏股買回、企業購併以及總統大選行情，都能推升美股走揚，但幅度相較今年則會變得和緩，且類股有機會輪動，對於美股看法為中性偏正面。

▲▼美股,股票,股市,美國股市,。（圖／路透社）

▲ 美股明年有機會出現輪動，整體看法中性偏正向。（圖／路透社）

而在台股表現部分，林雅慧指出，今年台股受惠政策利多、資金行情、蘋概股、華為供應鏈表現佳等因素激勵，創下29年來新高紀錄，預期明年表現也不會差，只是可能不會像今年這麼大幅走高。

明年利率下行方向持續，投資組合關鍵要素在股票配息收益。林雅慧表示，當股票評價面不是那麼便宜、或相對比較不那麼合理的話，投資人對股息關注的比例就會提高。而從今年第四季度開始，投資人就慢慢留意股息題材，摩根投資團隊也看好明年高息股表現，其中最看好亞洲高息股。

債券市場方面，林雅慧表示，目前投資人多集中在兩大區塊，一是高收益債與新興市場債，一是較穩定的公債。但明年因經濟成長放緩、不確定性仍高，建議過度布局在高收益債跟新興市場債的投資人要把債信評等拉高，適度分散一些資產到投資等級債；另一方面，因負利率環境短期不會改變，退休基金或法人若僅專注在投資防禦型公債，收益會是不夠的，因此也建議穩健保守的投資人，適度分散資產到抵押債券或投資等級債，而對明年債券市場整體看法，仍然偏向正面。

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