和潤申購大紅包近十萬！中籤者開心「中了！這個年好過了」　網酸「比大學還難考」

▲和潤企業這次公開申購，對人們來說彷彿是一份年終紅包。（圖／取自和潤企業官網）

記者謝仁傑／綜合報導

興櫃熱門股和潤企業（6592），即將在下周一（9日）掛牌上市，11月底辦理上市前公開申購，由於承銷價與興櫃價差將近十萬，一旦中籤，報酬率將近2倍，因此引發廣大股民申購熱潮，將近百萬人參與，中籤率只有4.5％，堪稱是一股難求，而抽籤結果出爐後，網友們留言也是幾家歡樂幾家愁，有人寫「中了! 這個年好過了」、「繳了四年手續費, 這次終於中了~」，有人則大嘆「合理懷疑國家機器害我每次都沒中QQ」、「比大學還難考」。

和潤今天在興櫃股價又往上走，來到150.49元，與每股承銷價53元相比，價差97.49元，意味中籤者有機會現賺9萬7,490元，價差高達183％，也因此吸引廣大投資人搶著申購。

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和潤這次公開申購共44,222張，參與抽籤人數共計98萬6,962名，將近百萬人參與，中籤率約4.5％，人人都想在年終前給自己多賺一份大紅包。

12月3日抽籤前，許多網友都在臉書貼文，祈求自己能夠幸運中籤。而結果出爐後，許多網友也到ptt留言，有人高調開心自己中籤「謝主隆恩！」、「我中了 生平第一次申購抽中 爽啦」；也有人留言「我們全家四個人中三個人 好爽」讓人半信半疑。

有網友則是搞笑留言「我家一百個人都中了」，讓人會心一笑。

不少網友則是大嘆「抽到結果賠錢……」、「跟考高普考放榜一樣？」、「沒中 難過 想哭」。

和潤預計在12月9日掛牌上市，未來幾天興櫃股價漲跌，勢必還會牽動著中籤者的心情，掛牌日的股價表現，也將是市場熱門話題。

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▲和潤興櫃價格今收在150.49元。（圖／取自PChome股市）