　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海攜手富鴻網、亞太電信　打造台東六級智能農業

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲富鴻網運用物聯網及大數據技術助政府推動智慧農業。（圖／富鴻網提供）

▲鴻海旗下富鴻網運用物聯網及大數據技術助台東推動智慧農業。（圖／富鴻網提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
鴻海（2317）旗下富鴻網今（4）日在台東啟動智慧城鄉「台東縣智慧農產經濟示範服務計畫」，輔導印加果、黑米、紅藜及有機綠茶等在地農民、農企業導入智慧農業應用，並協助成立印加果產銷合作社，打造台東獨有的六級智能產業，包括1生產×2加工×3行銷。
 
富鴻網總經理邱登崧表示，富鴻網看準新興科技在智慧農業領域帶來的商機，運用物聯網、大數據及人工智慧技術帶領台灣農業走向智慧化，導入IoT農作物環境監測設備與應用，並匯集在農產品生產履歷平台，整合生產與銷售兩端，讓消費者可以輕鬆查詢生產履歷及優良認證。

▲富鴻網運用物聯網及大數據技術助政府推動智慧農業。（圖／富鴻網提供）

▲富鴻網導入IoT農作物環境監測設備與應用。（圖／富鴻網提供）
  
邱登崧表示，智慧農業是運用物聯網及大數據的概念與技術，蒐集農作物生長環境數據，與專家種植經驗等大數據分析，以AI農業知識雲提供農民更具精準種植規劃，也透過雲端控制在地智能設備作業，減少勞動力需求，建立更有效率的農場管理模式，並結合區塊鏈技術輔導農民導入TGAP規範，取得具區塊鏈的產銷履歷，確保食品安全。

請繼續往下閱讀...

智慧農業以農業產銷為主軸，運用農作物生產數據及銷售數量等進行分析，作為供銷平衡基礎規劃，並整合閒置農地、農機設備、人力等資源，提供土地、設備擁有人在共享分潤平台刊登土地與設備項目，並設定共享分潤條件，提供給有興趣的農務人員加入，並可共享作物產生的利潤。

ET快訊
狂瘦35Kg脖子冒「減肥代價」網全看傻！小甜甜PO近況片認了
總統政見會18日正式登場！蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜正面交鋒
卓榮泰認「卡神」楊蕙如是民進黨員：個人行為與黨部無關
變頻冷氣出國不關　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5大電信競標5G十日登場！估2星期完成第一階段標金超過500億

勞基法將三修？　勞部次長回應「整合配套再處理」

鴻海攜手富鴻網、亞太電信　打造台東六級智能農業

被動元件需求升溫　國巨高雄廠擴大招工900人、研發200人

盛弘首度參展醫療科技展　六大子公司展現「醫療照護生態系統」成果

嘉里大榮搶攻高科技業物流商機　今年前三季每股賺2.15元

NCC被賦予OTT TV中央主管機關　採登記制、大型業者強制資訊批露

高通看聯發科英特爾結盟：筆電實現5G還需驗證

資金行情！台股明年上半拚12300點　破歷史最高12682點恐是「泡沫」

台股尾盤跌勢收斂　終場下跌21點成功回守11,500點

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

5大電信競標5G十日登場！估2星期完成第一階段標金超過500億

勞基法將三修？　勞部次長回應「整合配套再處理」

鴻海攜手富鴻網、亞太電信　打造台東六級智能農業

被動元件需求升溫　國巨高雄廠擴大招工900人、研發200人

盛弘首度參展醫療科技展　六大子公司展現「醫療照護生態系統」成果

嘉里大榮搶攻高科技業物流商機　今年前三季每股賺2.15元

NCC被賦予OTT TV中央主管機關　採登記制、大型業者強制資訊批露

高通看聯發科英特爾結盟：筆電實現5G還需驗證

資金行情！台股明年上半拚12300點　破歷史最高12682點恐是「泡沫」

台股尾盤跌勢收斂　終場下跌21點成功回守11,500點

汪吃掉半包口香糖「木醣醇中毒」　1小時內癲癇肝衰離世

智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

冬天油門反應更好油耗也「上升」？空氣阻力是關鍵

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

力挺Kobe復出湖人？　巴特勒：他和詹姆斯能和平共存

情斷還有城堡在！汽車董座送妻城堡遭法拍　無人敢接

「讓她好好痛定思痛！」　邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

夫妻月入10萬！想買「1200萬毛胚屋」　網曝慘痛經驗：之前也以為買毛胚省錢

乾燥花+老家具！台南復古咖啡小店　吃得到清爽芋頭千層蛋糕

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

財經熱門新聞

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

即／美股三大指暴跌　道瓊挫400點

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

玉山銀3張神卡發威　連4個月登發卡王

人民幣匯價再刷10年新低　換新台幣5萬多賺兩張迪士尼門票

電支使用人數首破600萬　一卡通最多人用

花10元買茶葉蛋　幸運中發票200萬元大獎

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

「每張現賺9.5萬元」和潤申購爆量　中籤率4.5%

發票千萬大獎開頭數字冷熱有別！　1開最多次、6最不被財神爺青睞

汽車零組件降稅利益　員工加薪或降價

楊蕙如辦WTA是否繳娛樂稅　財部要查

昔日千元股王半年營收掛零　益通明年1月13日停止買賣

更多熱門

相關新聞

台股尾盤跌勢收斂　終場下跌21點成功回守11,500點

台股尾盤跌勢收斂　終場下跌21點成功回守11,500點

受到川普對貿易協議釋出負面消息影響，亞股大多走跌，台股今（4）日盤中也於11,480點附近震盪，最低一度來到11,457點。尾盤收復11,500點關卡，終場以11,510點作收、下跌21點或0.18%，成交量1,041.95億元。

美股大幅下挫　台股今開盤下跌19點

美股大幅下挫　台股今開盤下跌19點

鴻海威州面板廠建設再加碼　總投入金額突破百億元

鴻海威州面板廠建設再加碼　總投入金額突破百億元

台股開低走高收漲28點　三大法人合計買超66.27億元

台股開低走高收漲28點　三大法人合計買超66.27億元

道瓊下跌近1%　台股開盤下跌29點失守11500

道瓊下跌近1%　台股開盤下跌29點失守11500

關鍵字：

鴻海富鴻網亞太電信智能農業

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面