鴻海攜手富鴻網、亞太電信　打造台東六級智能農業

▲鴻海旗下富鴻網運用物聯網及大數據技術助台東推動智慧農業。（圖／富鴻網提供）

記者姚惠茹／台北報導



鴻海（2317）旗下富鴻網今（4）日在台東啟動智慧城鄉「台東縣智慧農產經濟示範服務計畫」，輔導印加果、黑米、紅藜及有機綠茶等在地農民、農企業導入智慧農業應用，並協助成立印加果產銷合作社，打造台東獨有的六級智能產業，包括1生產×2加工×3行銷。



富鴻網總經理邱登崧表示，富鴻網看準新興科技在智慧農業領域帶來的商機，運用物聯網、大數據及人工智慧技術帶領台灣農業走向智慧化，導入IoT農作物環境監測設備與應用，並匯集在農產品生產履歷平台，整合生產與銷售兩端，讓消費者可以輕鬆查詢生產履歷及優良認證。

▲富鴻網導入IoT農作物環境監測設備與應用。（圖／富鴻網提供）



邱登崧表示，智慧農業是運用物聯網及大數據的概念與技術，蒐集農作物生長環境數據，與專家種植經驗等大數據分析，以AI農業知識雲提供農民更具精準種植規劃，也透過雲端控制在地智能設備作業，減少勞動力需求，建立更有效率的農場管理模式，並結合區塊鏈技術輔導農民導入TGAP規範，取得具區塊鏈的產銷履歷，確保食品安全。

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智慧農業以農業產銷為主軸，運用農作物生產數據及銷售數量等進行分析，作為供銷平衡基礎規劃，並整合閒置農地、農機設備、人力等資源，提供土地、設備擁有人在共享分潤平台刊登土地與設備項目，並設定共享分潤條件，提供給有興趣的農務人員加入，並可共享作物產生的利潤。