台指期抗跌拉尾盤　分析師：整體盤勢還是偏向樂觀

▲台指期12月4日走勢。（圖／取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（4）日開盤下跌31點，來到11,492點，盤中一度跌至11,443點，不過行情弱中透強，尾盤拉高，終場以11,503點作收，下跌20點，與現貨相較，逆價差7.47點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，就個人觀察，12月到明年1月市場整體盤勢還是偏向樂觀，因為台股與指數的低檔空間並不大，跌幅不至於太深。

廖恩平表示，最近中美關係緊張，導致昨晚美股有大幅度的回檔，台指期早上也受到了些許的影響，但台股近期往下跌的時候，都還是可以看到有一些力道在拖著，因此跌幅不致於太深，即便昨天美股壓回，外資在期貨的多單力道也不多，預估下檔的空間不會太大，但由於最近市場消息面氣氛也不好，想要上攻也不太有機會，因此未來應該會是偏向震盪整理的盤勢。

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此外，廖恩平也說，如果中美雙方談判出現好消息的話，也不排除會回補，甚至繼續往上攻，反之，談判狀況不太好的話，建議投資人可以把季線當成第一個防守點，不過就個人觀察，12月到明年1月市場整體盤勢還是偏向樂觀。

最後，廖恩平強調，即便期貨最近有出現利空因素，但外資賣超力道不大，因此就算再出現像今天一樣的走勢，依舊會有一股反彈力道回補的機會，因此低檔空間並不會太大，總言之，整體來看，台股及台指期後市還是偏樂觀看待，跌幅不至於太深。