5大電信競標5G十日登場！估2星期完成第一階段標金超過500億



▲5G頻段競標10日登場，標金預估超過500億（圖／123rf）



記者陳世昌／台北報導



台灣第首次釋出5G頻段將在下周12月10日開始第一階段數量競標，包括中華電信、台灣大、台灣之星、亞太、遠傳5家行動寬頻業者都是為合格5G競價者，可以在每日10回合的競標中，爭取1800MHz、3.5GHz、28GHz 3個頻段。競標主辦單位NCC表示，外界估計1~2星期內可以完成第一階段，總標金超過500億元。

根據競標規則，第一階段的頻段數量競標結束之後，再進入第二階段的頻段位置競標。業者指出，由於這次競標熱門頻段的3.5GHz，有部份是C頻段衛星電視傳輸使用，可能造成干擾，電信業者較不偏愛，為了爭取較好的頻段位置，也會促使總競標金額再飆高。



▲國家通訊傳播委員會（NCC）（圖／資料照片）

上一次4G標售曾創下連標40天，總標金破千億的紀錄，NCC發言人蕭祈宏表示，5這次G競標的時間預估不會太久，外界估計1~2星期內可以完成第一階段。標金的部份，NCC提出的底價是300億元，行政院編列的預算是400億，到了立法院審預算的金額是440億元。NCC的立場是不希望標金無限制往上飆升，這樣對整個產業非常不利。

NCC表示，流程是接軌各國採用的模式，除了每日有10回合出價，超過50回合之後有「加速」機制，也就是說12月10日開始競標，如果5天後仍未完成，就會啟動第一次加速，再50回合之後，則是第二次加速。據了解，NCC會設置一個競標管制中心，五家參與競標的業者以專線方式在線上競標，競標者不需要親自到NCC。



▲ 5G世代即將來臨（圖／路透社）



這次釋出的頻段與底標包括，最熱門的3.5GHz頻段釋出270MHz，競標每單位是10MHz底價9億，27個單位底價合計243億；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價合計25億元；18000MHz釋出20MHz頻寬底價32億元，3頻段合計總共300億元。競價者各頻段最多可得標的頻寬上限：3.5GHz頻段為100MHz，28GHz頻段則為800MHz。

NCC表示，數量競標結束後，得標者至少有7天可以準備，確認及協調各自想要的頻率位置，預估於明年1月初再進行第二階段的位置競標，完成全部競標作業。