被動元件需求升溫　國巨高雄廠擴大招工900人、研發200人

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

市場傳出被動元件春燕將至，龍頭國巨（2327）要在蘇州、東莞廠區大力徵召1000名作業員外，國巨今（4）日更進一步表示，還要在高雄廠區擴大招900名作業員，啟動「春節加班再加倍」方案，鼓勵春節加班。

媒體報導，因被動元件積層陶瓷電容（MLCC）市況轉熱，被動元件一哥國巨及二哥華新科看待市場樂觀。其中，國巨在公司微信大舉招兵買馬，蘇州和東莞廠要增加1000名作業員。

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國巨今日表示，公司不僅要在蘇州、東莞廠區增員，高雄廠區亦將同步擴大招募 900 名作業員，強調「根留台灣、佈局全球」。

此外，國巨要啟動「春節加班再加倍」方案，員工於農曆除夕至大年初二期間配合加班，除了法令規定應加發的工資外，公司額外加倍發放加班獎勵，以鼓勵員工配合於農曆春節期間投入生產。

除了市場需求看好外，國巨甫宣布併購美國被動元件廠基美（KEMET）後，也要為打入車用市場做準備。國巨將擴大研發團隊，包括專精於材料、化工、電子控制及機構等領域的專業技術及研發人員共200名，擴展5G及車用工規高階市場。

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