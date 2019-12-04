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盛弘首度參展醫療科技展　六大子公司展現「醫療照護生態系統」成果

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▲盛弘,敏盛,躍獅,智慧藥局,陳美孜。（圖／躍獅提供）

▲盛弘旗下躍獅連鎖藥局將《智慧藥局一號店》複製到2019醫療科技展現場。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（4）日宣布，今年首度率領集團旗下六大子公司參與2019醫療科技展（Taiwan HealthCare+ Expo），展現集團近年來布局醫療照護生態系統(Health Ecosystem)的成果，包含預防醫學的哈佛健診、醫療照護的敏盛綜合醫院、藥品保健的躍獅藥局、健康量測的盛雲電商、長期照護的ALTC長照網，以及醫用耗材的敏成公司。

盛弘董事長劉慶文表示，盛弘佈建從保健、檢測、預防到治療、養生到養老的完整醫療服務供應鏈，將旗下醫療資源串連是首要目標，並將原有醫療服務結合新科技，建置成雲端平台以線上結合線下實體經營，期望以大數據分析創造大健康生態圈價值。

請繼續往下閱讀...

盛弘集團表示，這次在醫療科技展集合旗下六大子公司展現布局成果，其中在預防醫學方面，由敏盛醫院、哈佛健診為代表，以國際級Illumina生物基因檢測儀器提供精準基因健檢，讓民眾來院檢查只要透過唾液、血液即可做出十項以上的遺傳性疾病基因檢測。

盛弘集團表示，還可以運用「交大生資所技轉之單核甘酸多型態與疾病風險關聯性資料庫」，採用先進的生物資訊資料分析技術，提供基因分析結果，將預防治療的切入點往前拉至未發病階段，進而有效管理健康。

至於社區藥局方面，盛弘旗下躍獅連鎖藥局將《智慧藥局一號店》複製到展場中，現場可體驗透過「人臉辨識」系統將自動帶出會員資訊、健康數據及用藥紀錄，並透過「智慧檢測」由躍獅健康顧問從預防保健、藥物諮詢到維護健康的全方位檢視，再回傳雲端作數據分析，打造個人健康譜。

盛雲電商則是結合大數據、O2O及物聯網的數位智能服務的醫藥電商平台，主要目標對準台灣10,000家診所每年近200億處方用藥採購市場，結合國內三大HIS系統廠，透過串聯診所現有的電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理，目前已成功與診所介接紀錄糖尿病雲端個人管理系統，以及婦幼專科系統介接遠端胎音的監測照護。

此外，旗下ALTC長照網是全國最大長照機構搜尋平台，仿效Airbnb的共享經濟模式，媒合長照機構及有照護床位需求的民眾，目前合作機構超過200家，已經媒合成功超過300個案，並首創長照機構免費體驗與住民評價制度。而敏成也展出自行研發的醫療用白金奈米HEPA口罩濾材及抗菌口罩。

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