影／民進黨轟國民黨提名立委張瀚天、蕭景田：一個販毒、一個殺警奪槍

記者陶本和／彰化報導

民進黨中常會4日移師彰化舉行，黨秘書長羅文嘉表示，國民黨在彰化第二選區提名議員張瀚天、第四選區提名蕭景田，一個販毒、吸毒、判刑入監確定，一個是殺警奪槍前科。

對於民進黨彰化第二選區，推出黃秀芳迎戰，而對手則是國民黨議員張瀚天。羅文嘉則砲轟，他過去販毒、吸毒判刑入監，未來我們怎麼教小孩不要去碰毒品，吸毒品，怎麼對得起醫師、義工教大家不要碰毒品。

羅文嘉說，張瀚天說那是他年輕時，已經改過自新，說要給他機會，「我相信對於未來要參與，大則兩岸外交事務，細則國內政策教育環境的國會議員，要求應不只是這樣，要求應該更多一點。」

其次，民進黨在彰化第四選區推派陳素月，對上的則是國民黨的蕭景田。羅文嘉表示，在第四選區更離譜，也是全台灣所有選區中，國民黨推出殺警奪槍的蕭景田，在1984年擔任社頭鄉代表會主席，殺警察奪槍，奪走兩條人命，其中一個是警察。

羅文嘉質問國民黨主席吳敦義提出的不分區名單中列居第一名的葉毓蘭，請給一個交代，為何國民黨提一個殺警奪槍候選人。

▲▼民進黨彰化行動中常會。（圖／記者陶本和攝）





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