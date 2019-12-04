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嘉里大榮搶攻高科技業物流商機　今年前三季每股賺2.15元

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▲台灣物流龍頭嘉里大榮今（4）日舉行法人說明會，董事長沈宗桂（圖中）表示，公司今年一月併購科學城物流公司，正式進軍高科技保稅物流供應鏈產業，挹注業績可期。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣物流龍頭嘉里大榮今（4）日舉行法人說明會，董事長沈宗桂（圖中）表示，公司今年一月併購科學城物流公司，正式進軍高科技保稅物流供應鏈產業，挹注業績可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣物流龍頭嘉里大榮今（4）日舉行法人說明會，董事長沈宗桂表示，公司今年一月正式併購科學城物流公司，進軍高科技保稅物流供應鏈產業，為公司營運動能再添新柴火，推升公司今年前三季淨利為新台幣10.03億元，年增17%，每股稅後盈餘(EPS)達2.15元。

嘉里大榮前身為「大榮汽車貨運」，2008年因遇全球金融海嘯陷入危機之際，由香港嘉里物流集團入主，經過11個年頭的佈局耕耘，經營團隊從一個核心運營，目前已轉型發展出12個核心業務，從2009年迄今，10年來嘉里大榮的合併營收從50多億元到超過100億元，營收翻倍成長。

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沈宗桂指出，今年一月公司併購科學城物流，更能服務到科學園區高科技電子產業上、中、下游供應鏈廠商之保稅倉儲物流服務。橫向整合集團中各公司資源，舉凡資訊數位化轉型及雲端串接，尋找更高效率營運方式，創造長遠的品牌價值及成長的動能。

在競爭優勢方面，嘉里大榮強調其一步到位的全方位供應鏈物流服務，除涵蓋全台陸上運輸及倉儲之外，更能為企業接軌國際，提供海、空運及結關報關等國際貨代服務。

沈宗桂表示，科學城物流專門經營新竹科學園區的高端科技物流，因為其產品都不在台灣銷售，因此業務處理領域涉及保稅，其運輸設備及管理體制，均與一般物流不同，因此有附加價值的獲利存在，挹注集團業績表現可期。

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