　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡江時報／全盲小號手　陳威辰吹響臺北爵士音樂節

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

淡江大學中文四陳威辰克服先天早產造成的弱小身軀和失明，今年5月參加首屆淡江古典音樂競賽，獲得管弦樂組首獎肯定。（圖／淡江時報記者劉姿吟攝）

圖、文／淡江時報　柯家媛專訪

「歌手蕭煌奇有一首家喻戶曉的名曲『你j是我的眼』，對我來說『小號』就是我的眼。」眼前這位中文四陳威辰克服先天早產造成的弱小身軀和失明，今年5月參加首屆淡江古典音樂競賽，獲得管弦樂組首獎肯定。擅長室內樂表演和管樂重奏的他，在管樂團中擔任小號手，擁有極佳的聽奏能力，與團員們合作吹奏總能掌握得宜。10月25日，他更與無限融合樂團合作，一同在2019臺北爵士音樂節中演出。

陳威辰面對受訪、臉上始終保持微笑，聽他娓娓道來與音樂的緣分，「大概是從小學四年級接觸音樂，考量體型限制、唇型厚度的條件，我開始學習小號。小號是一種銅管樂器，常用在古典音樂及爵士樂，也是銅管樂器中音域最高的樂器之一。小號本身不易上手，我是直到小學六年級才有機會登臺吹響『升旗樂』，雖然當時節奏有點亂，但第一次能在全校面前演出的興奮心情，我至今記憶猶新。」

他坦言自己在學習音樂的路上非科班出身，以致偶有嘴型不正確、吹奏姿勢不良等情況發生，「因為學校音樂老師的專業都是別項樂器，所以到大學前都是靠著『自學』練習和揣摩演奏技巧。」但他對音樂的探索從未被黑暗視界阻礙，直到加入淡江管樂團，「我的小號演奏彷彿是重新扎根，也奠下良好的基礎。」

請繼續往下閱讀...

早在國中時期就聽聞淡江管樂團在全國音樂比賽的亮眼成績，陳威辰說：「進入淡江大學後，抱著對管樂團的憧憬，我首次參加『明眼人樂團』。初期為了追上樂團節奏，學得戰戰兢兢，也感到吃力和挫折，還好團內充滿貴人，像是吳佳倩學姐幫忙打點字譜、姜慕承學長協助矯正吹奏，團練結束也會跟好夥伴、水環三蘇梓毅討論細節；當然最感謝的是社團指揮陳一夫老師，每回在團練時都會講述樂曲背景，帶領團員融入作曲家想傳達的意境。」

連續3年跟著淡江管樂團出征全國音樂比賽北區決賽，皆抱回特優的好成績，社團滿足了學習成就，陳威辰分享，他的練習方式是用「想」的，「為了讓頭腦記住氣速、點舌、指法，靠著聽覺、觸覺及想像來模擬吹奏的技巧，如此一來團練時也會更好上手。」有別於其他團員翻著樂譜、看著指揮，陳威辰的演奏經驗是聽著指揮轉述美妙的樂章，嗅著空氣的開闊感、感受跳躍的音符，每回發表結束觀眾報以熱烈掌聲，也成為他難忘的演出經驗。

校內無障礙環境愈來愈完善，陳威辰說，視障生學音樂並不困難，只要願意走出來，「相信身旁的夥伴，培養好的人際關係也是很重要的。如同陳一夫老師所說，只要相處久了音色就會合，即使不用調音、音準也會準，我也分享給熱愛音樂的同好，只要有心就放手去做吧！」

ET快訊
快訊／北市南港區墜樓意外！工人「5樓裝冷氣墜下」搶救中
網傳「泰簽取消財力證明」　外交部澄清：沒有任何更動
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市內電話沒用乾脆取消？網曝「關鍵時刻」很好用：千萬別停

自創品牌8個月！台南手搖飲「在日本出現雙胞胎」　老闆傻眼：留言被刪文了

多維TW／2020台灣要怎麼贏？

換掉4年舊機！他一試face ID…「戴口罩、剛睡醒」都臉盲：還是愛指紋辨識

南投草屯聖誕祈福點燈！園遊會、踩街報佳音系列活動12/7起跑

商業周刊／台灣貓型人社會來臨　反映人們「宅懶獨」特質？

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

淡江時報／全盲小號手　陳威辰吹響臺北爵士音樂節

朋友狂曬新車洗腦！他巧遇同款車「巴頭」招呼發現認錯人 網：超尷尬

「為何買內湖」兒福聯盟統整9大提問　圖解說明一次看懂

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

市內電話沒用乾脆取消？網曝「關鍵時刻」很好用：千萬別停

自創品牌8個月！台南手搖飲「在日本出現雙胞胎」　老闆傻眼：留言被刪文了

多維TW／2020台灣要怎麼贏？

換掉4年舊機！他一試face ID…「戴口罩、剛睡醒」都臉盲：還是愛指紋辨識

南投草屯聖誕祈福點燈！園遊會、踩街報佳音系列活動12/7起跑

商業周刊／台灣貓型人社會來臨　反映人們「宅懶獨」特質？

為恭醫院二手義賣助貧病　75歲「十大抗癌女鬥士」連4年展大愛

淡江時報／全盲小號手　陳威辰吹響臺北爵士音樂節

朋友狂曬新車洗腦！他巧遇同款車「巴頭」招呼發現認錯人 網：超尷尬

「為何買內湖」兒福聯盟統整9大提問　圖解說明一次看懂

藍委批總統府說謊　府反擊：假新聞！總統從未說過國安局派員前往澳洲

DIOR X NIKE超奢華聯名搶先看！絕美極簡灰、Oblique緹花2020開賣

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

想出奇制「腎」擁精彩人生　「泡水高貧倦」5字口訣

好友驟逝暴怒連譙4粗口！　吳建豪「靈堂久待1小時」告別高以翔

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

史上第2慘！　暴龍羅瑞單場三分球11投全落空

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！　媽媽暖求大家出力：讓他放心去天堂

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

兒盟3.7億買辦公室遭轟　狂接退捐電話！

今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

店員：要不要歡樂的？他買大冰拿糗炸

車會暴衝！技師踩油門「怒比中指」

好市多鵝絨被剛買完就降價！　網更慘：我這還降5000…

兒盟3.7億買房　呂秋遠：為什麼不行？

豪雨變天連3日　逼近冷氣團接力

娶越南新娘花32萬　老實男慘遭家暴

濟公師父收驚「你身後也有一個」　他震撼痛哭

更多熱門

相關新聞

金怡君自彈自唱　奪金韶獨唱冠軍

金怡君自彈自唱　奪金韶獨唱冠軍

「我知道自己需要什麼，不想再浪費更多的時間。」美國歌手比利•喬（Billy Joel）的經典老歌《New York State of Mind》裡所呈現的意境，淡江大學英文四金怡君在金韶獎舞臺上彈奏著鋼琴並唱出這首爵士樂風的歌曲，榮獲今年第31屆淡江大學金韶獎創作暨歌唱大賽獨唱組冠軍！

淡大詞創社Live House　嗨翻覺軒

淡大詞創社Live House　嗨翻覺軒

淡江大學社團驚魂夜　擠爆活動中心

淡江大學社團驚魂夜　擠爆活動中心

關鍵字：

淡江時報小號

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

泰簽政策急轉彎取消財力證明

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面