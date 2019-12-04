資金行情！台股明年上半拚12300點　破歷史最高12682點恐是「泡沫」

▲永豐金控今日舉行明年投資展望。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今（4）日舉行投資展望，在明年經濟成長率保二之下，台股明年高點在12300點，在資金行情的助攻下，明年上半年登頂；但是是否可以挑戰歷史高點12682點，永豐金認為，就權值股與合理目標價來看，若達到這個位置，可能是「泡沫」。

但是永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，但是「生啤酒有泡沫才好喝」，顯示即使台股到12682也不一定會產生不好的結果。

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台股明年高點 合理為12300點

展望2020年的台股，外資買超金額已經達2138億元，同時在企業獲利在第4季開始轉為正成長，預期外資仍會持續回補到明年上半年，資金行情可期。

評價上，台灣明年市5G元年，台灣身處5G產業鏈不可取代的地位，加上美國聯準會、歐洲央行以及日本央行聯袂降息及擴大資金寬鬆政策之下，龐大的資金將尋找可投資的方向，台股的殖利率在3.96%，在全球股市當中是全球前段班，預期明年上半年的獲利成長幅度最高季度，股市也會來到最高點。

位置上，市場預期2020年將挑戰1990年2月21日創下的12682歷史高點，這個的確有機會，但是仍極具挑戰性。永豐金表示，依據主要權值股包含台積電、鴻海、聯發科等具有資金行情的目標價，合理指數應該在12300點，如果要到12682點，恐怕是「泡沫」，必須在陽光普照、沒有一絲烏雲的情況之下發生。

▲永豐金預估，明年是仍有資金行情，台股的殖利率具有誘因。（圖／記者湯興漢攝）

選股秘招 明年是5G元年關注相關個股

選股上，各國5G設備於明年陸續興建，是5G手機的拉貨期，建議關注5G手機零組件相關個股。在傳統産業方面，歐盟電動自行車快速興起，台廠具備研發,製造及品牌優勢，明年仍是具備高成長的明星産業；在運動衣及

鞋頬部分，北美運動品需求穩定增長，且有集中供應商的趨勢，台廠代工接單無虞。

眾所關心的塑化類股，預期明年獲利將較今年持穩,建議等待股價淨值比達到低檔位置及顯露殖利率優勢後，再逢低布局。