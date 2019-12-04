影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

記者陳心怡／台北報導

ETF（指數股票型基金）越來越夯，但它真的穩賺不賠嗎？是否藏有一般投資人不知道的風險和迷思，甚至是泡沫化危機呢？在《雲端最有錢》節目中，來賓「財經高材生」游庭皓就指出，泡沫化跟泡沫破裂是不同概念，任何一個好產品都會有泡沫化的跡象，而目前ETF從2009年到現在，規模從9千億美元，到現在3.8兆美元，十年成長了四倍，而對比歷史上的藍籌股泡沫和網路泡沫，都是經歷20年的時間才破裂，因此目前這波ETF成長，離泡沫破裂還有10年的時間。

許多小資族看好ETF，就是覺得目前錢賺不多，不敢大手筆隨意投資，所以才想靠著ETF入門。年僅22歲的游庭皓也分享自己的ETF操作方法，他表示自己屬於又保守又積極的類型，投資配置是50%配置台灣50（0050），40%配置科技股ETF，10%配置債券型ETF，並搭配乖離投資法，投報率可達30%到35%。

游庭皓說：「乖離投資法跟KD值有點像，用技術指標買到比較便宜的價格。乖離率代表當日股票收盤價和移動平均線的差距，以分析股價偏離的程度。當股價和移動平均線差距越遠，乖離率越大代表股價將有修正偏離可能；當乖離率呈現過高過低時，股價均會產生反轉的修正走勢」。總而言之，正乖離越大表示超買將有下降壓力；負乖離越小表示超賣將有上升動能。

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投資人可以透過乖離率，找出恰當進出場時機，同時也能大幅提升自己的總投報率。

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