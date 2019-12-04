NCC被賦予OTT TV中央主管機關　採登記制、大型業者強制資訊批露



▲屬於OTT TV的Apple TV+ 於2019年11月1日上線。（圖／Apple提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)被行政院指定為OTT TV中央主管機關，研擬中的OTT TV專法「網際網路視聽服務法」(名稱暫定)，預計2019年底會完成草案，NCC發言人蕭祈宏表示，OTT TV將採取「登記制」，有別於目前廣播電視、衛星與有線電視是審核許可制。





▲NETFLIX屬於大型的OTT TV業者（圖／取自免費圖庫pixabay）



NCC代理主委陳耀祥日前表示，該草案的精神強調輕度規管，一定規模以上的業者都會希望正式登記為OTT TV業者。蕭祈宏4日表示，目前法案方向確定，但細節部份仍待討論，草案完成後會再聽取各界意見。





▲NCC草擬的OTT TV管理辦法，屬中資的WeTV仍需陸委會、文化部同意才能在台灣經營（圖／WeTV提供）



NCC《網際網路視聽服務法》制定方向

一、採登記制，非特許制

二、以鼓勵方式，提供誘因，並賦予責任義務，例如照顧消費者、自製本國內容

三、一定以上規模的大型業者強制資訊批露

四、中國業者、內容仍由陸委會、文化部主管

五、以接近現有影視業者規管方式