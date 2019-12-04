兩項人權法案唯一的反對票　馬西：給外人機會干預美國內政

▲大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

繼通過《香港人權與民主法案》之後，美國眾議院在美東時間3日又以407比1的票數通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案），譴責對維吾爾人的任意大規模拘留，並希望關閉再教育營地。其中共和黨肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）特別受到關注，因為他是這2起人權法案當中，唯一投下反對票的議員。

馬西畢業於麻省理工學院，自2012年開始出任肯塔基州眾議員，在香港人權法案的投票上投下反對票，雖然同意法案大部分的內容，但唯一不能認同的就是要制裁一個擁有主權的國家，所以才出現與大家不同的結果。

▲ 在「再教育營」的人大多是維吾爾族穆斯林，他們必須學習普通話，遵守嚴格日常規範開。（圖／達志影像／美聯社）



馬西4日在推特上表示，這次會投下反對票的原因與香港人權法案相同，當美國政府在干預外國事務時，意味著外國同時也能干預美國事務，經過這次投票後，雖然飽受批評，但也希望大家理性地去思考，能否承諾在最近一周的時間裡，完全避免購買一切中國製造的產品。

法案中要求川普要在120天內提交報告，評估被拘留在再教育營及勞改營的人數，並依照《全球馬格尼茨基人權問責法》的規範，制裁相關官員。對此馬西也表示，制裁人權濫用者會加劇美中緊張局勢，「除非準備要射擊，否則就不要拉下槍機。」