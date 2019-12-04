不小心噴洩在白褲！　肚痛哥瞥見桌上「麻醬包」…超邪惡舉動笑翻網：計畫通

▲原PO腸胃不好，每天都要跑廁所好幾趟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

近來吹起一股乾拌麵風潮，許多店家或知名人士都推出自家品牌的拌麵，這讓一名男網友想到，日前主管和同事也在公司煮了「麻醬拌麵」，原本就腸胃不好的他，當天肚子再度掀起一陣翻騰，失控的括約肌竟然不聽使喚，放個屁就不小心變成洩漏悲劇，這時他看著桌上的麻醬包，心裡突然有個邪惡念頭。

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▲倒楣的麻醬包。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT表示，他在同事面前一直維持著斯文有禮的形象，也沒人知道他的腸胃問題，那天在幫大家煮麵的同時，肚子痛的老毛病又犯了，由於離廁所太遠，只好隨便找一張椅子坐著休息，「怎知這屁比想像中還水還大，括約肌不聽使喚，一發不可收拾，就這樣直接衝破了內褲的屏障，直達我的褲子」，更慘的是他那天還剛好穿白色棉褲。

礙於走到廁所還有很長一段路，而且中午時間同事們來來往往，他只能待在原地完全不敢動，這時他瞥見桌上用剩的麻醬包，直接心一橫，「一股腦就是拿著麻醬包瘋狂往屁股抹」，接著驚訝地大叫，「「啊啊啊啊！醬包怎麼會在椅子上啦！」隨後再緩緩地摀著屁股跑向廁所，精心策畫的突發狀況，完美掩蓋他不小心宣洩在褲子上的糗態。

全公司都以為原PO褲子是沾到麻醬，完全沒有人懷疑那塊咖啡色污漬是其他東西，甚至很多人同情地慰問他，「資深同事也自責地以為是自己放的，頻頻道歉說要出乾洗費。」網友看完全笑翻，「還好是麻將包，不是蕃茄醬」、「傑出的一手」、「真的爆笑，坐等同事也看到文章」、「計畫通欸」、「年底之前不吃麻醬麵了」。

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