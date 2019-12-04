AIT前主席：不可能見到兩岸和平統一　美方得準備策略

▲美國在台協會前主席薄瑞光2006年時訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）2日在華府表示，台灣與中國的疏離太大，已不可能見到兩者出現「和平的統一」；對此，部分北京高層開始思索如何長期準備「強迫」統一，美方也必須做好應對策略。

《美國之音》報導，美國外交政策全國委員會（NCAFP）11月派出代表團訪問北京、上海、東京、首爾、台北等地，與當地官員與學者展開交流，討論地區安全議題。訪問團2日在華盛頓特區的東西中心說明他們的觀察，薄瑞光則負責回應兩岸議題。

薄瑞光說，考量到目前的中美關係，中國學者認為台灣並非首要議題，但若是解決了貿易爭端，再加上總統蔡英文連任的話，台灣可能再次變成中美間的刺激。另一名上海學者還形容，如果蔡英文、美國總統川普都連任2020，情況會是「壞得不能再壞」（worst of possible worlds），美中關係陷入「螺旋式下降」的趨勢。

薄瑞光提到，代表團經由中國國台辦得知一個訊息，那就是兩岸間的大門雖然可能關上，卻沒有完全關閉，然而，北京對於蔡英文與民進黨失去所有期望，中方也不在乎明年1月誰會贏得選舉，關鍵在於政策，不是誰取得勝利。

薄瑞光還表示，中方人士點出蔡英文的「4個誤判」，她認為獲得美國的支持所以能挑釁對岸，她認為香港局勢繼續走下坡她的選情就會更佳，她認為做什麼對岸都能容忍，還有她認為中美關係持續惡化，台灣就能藉機得利。而針對中方的觀察，薄瑞光則認為這不是蔡英文誤判，雖然香港局勢確實助長她的選情，但並不是誤判。

至於兩岸關係，薄瑞光說不可能發生和平的統一，兩者的疏離太大，北京已意識到這個事實，因此現在的問題是「哪種脅迫是有必要的」，如果真的來到極端局面，北京又該如何以軍事來回應。他最後提到，北京高層開始思考著手長期的準備，對此，美方也要擬定出自己的計畫。