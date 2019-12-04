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夜店保鑣狂酸19歲學生妹「太胖太醜」免擔心被硬上！下場超悲劇

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▲英國曼徹斯特19歲大學生查波（Char Bow）到夜店「42街」（42`s）狂歡，竟被保鑣酸「妳太胖太醜，不用擔心被硬上」。（圖／翻攝自Facebook／Char Bows）

▲英國曼徹斯特19歲大學生查波（Char Bows）到夜店「42街」（42’s）狂歡，竟被保鑣酸「妳太胖太醜，不用擔心被硬上」。（圖／翻攝自Facebook／Char Bows）

記者吳美依／綜合外電報導

英國曼徹斯特（Manchester）19歲大學生查波斯（Char Bows）於1日到夜店「42街」（42's）狂歡，竟被4名保鑣阻止入場，其中一人甚至酸言酸語地嘲諷，「妳待在計程車裡比較好」、「妳太胖太醜，不用擔心被硬上」。她事後在網路上披露整起事件，呼籲大家一起抵制。業者趕緊發文道歉，並且立刻解雇那一名員工。

綜合《太陽報》、《鏡報》報導，查波斯與朋友們一起到「42街」狂歡，中途離場之後想要再次進去，卻突然被擋住。她不想在沒有朋友陪伴的情況之下回家，請求其中一名保鑣開門，「但是4名保鑣都對著我大笑，說我『待在計程車裡比較好』。」

查波斯在貼文中提到，「哈囉，曼徹斯特的大家。我今晚在「42街」被告知『太胖太醜』，根本不用擔心一個人搭計程車。」她指出，其中一名保鑣竟說，「沒有一個腦袋正常的人，會想要硬上像我一樣的胖女孩……我對於自己今晚受到的對待感到非常厭惡與噁心，鼓勵大家一起抵制42街！」

▲英國曼徹斯特19歲大學生查波（Char Bow）到夜店「42街」（42`s）狂歡，竟被保鑣酸「妳太胖太醜，不用擔心被硬上」。（圖／翻攝自Facebook／Char Bows）

▲查波斯呼籲網友抵制「42街」，業者趕緊道歉，解雇員工。（圖／翻攝自Facebook／Char Bows）

貼文一出吸引許多網友留言，「他們完全沒有秩序，管理階層真的需要整頓一下，他們本應該保證大家的安全。」、「我已經不是第一次聽到女孩被42街的保全弄哭了，有任何主管可以解釋一下嗎？」

夜店「42街」於2日下午發文表示，「經過調查，我們發現一名員工的行為遠遠低於我們預期的標準，這一名保鑣已經遭到解雇。」業者對於所有因此受到影響的顧客表達「衷心的歉意」。

據了解，查波斯是一名商業音樂系的大學生，她強調，其他工作人員都能為事發過程作證，也已經與「42街」總經理談過，對方保證，不再讓這名工作人員到任何場地或夜店裡擔任保鑣工作。

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