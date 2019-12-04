工商協進會提出七大建言　盼總統候選人納入競選政見

▲工商協進會理事長林伯豐提出七大建言希望政府可以重視。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（4）日舉辦第25屆第7次理監事會議，會中工商協進會理事長林伯豐提出「七大建言」希望目前檯面上的總統候選人應重視工商界的聲音，並將產創條例、境外資金回台、勞動政策、能源政策、稅制改革、人才培育、國際與兩岸關係等七項建言納入政見。

林伯豐今提出7項建言，希望要參選明年1月11日總統大選的各政黨候選人可以把工商協進會的建言納入政見，並且希望未來當選的新政府，可以多加重視工商界的聲音，促進台灣經濟發展。

請繼續往下閱讀...

林伯豐指出，一、應擴大租稅優惠範圍，如人才培育、國際行銷，或延長適用年限，如5G及智慧設備投資優惠年限延長至118年。二、境外資金回台專法優惠稅率年限由2年延長至5年，以符合投資實情。

第三，檢討勞動基準法，透過勞資政協商機制，落實周休二日，並調高每月加班上限時數設至60小時；調降就業安定費，擴大外勞EXTRA機制適用範圍，並調高外勞上限比例至45%，且基本工資必須要本外勞脫鉤。第四，確保能源轉型如期完成，以穩定供電及維持合理價格；審慎研議企業用電大戶購置綠電相關規定；以核養綠再公投，確保台灣不缺電。

林伯豐說，第五項就是稅制改革，應該給予符合節能、環保與健康等產品租稅獎勵；取消非油氣類商品貨物稅；取消未分配盈餘加徵5%營所稅；內外資股利所得稅率一致。第六，補助現職勞工進修第二、第三專長及外語能力；檢討大學與技職教育制度，減少學用落差；發展台灣成為國際人才培育與技術研發基地。

最後，林伯豐也針對兩岸關係提出建言，希望政府可以爭取加入CCTPP，並與主要貿易國簽署FTA、租稅及投資保障協議；協調立法院通過兩岸協議監督條例、服貿協議、租稅協議，並加速完成貨貿協商，讓兩岸恢復官方正常交流。