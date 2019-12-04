汽車零組件降稅卡關　工商協進會理事長林伯豐：盼政府正視工商界聲音

▲工商協進會理事長林伯豐呼籲新政府應該要重視工商界聲音。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（4）日舉辦第25屆第7次理監事會議，工商協進會理事長林伯豐會前接受採訪時表示，汽車零組件關稅應該要減免，這樣才會有助於國產車產業的成長。他強調，希望明年上任的新政府應「重視工商界的聲音」，並改善台灣投資環境及經商條件。

汽車零組件關稅減免在立法院卡關，對此林伯豐表示，汽車零組件的關稅應該要減免，汽車的貨物稅更應該要取消，非油氣類的貨物稅也必須全面取消，目前有台灣有太多重複課稅的情況，這都不利於經濟發展；且目前面臨中美貿易戰的關係，對台灣輸美、或台灣經中國大陸再輸美的產品都在減少，若是想渡過這個難關，需要各界的努力，目前台灣面臨這樣的困境汽車零組件關稅的調降一定可以有助於國產車的成長。

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林伯豐指出，台灣的「稅」對比鄰近國家是偏高的，除了增值稅外其他都是高的，目前國內國產車業面臨緊縮情況，因此政府如果降稅，絕對有助於國產車產業的發展，而且還可增加就業機會幫助到勞工，因此更應該要幫助汽車產業的發展，「減稅勢在必行」。

另外，工業區土地漲不停，對此林伯豐回應，國內工業區土地絕對是不夠的，但其實國內還有很多地方可以開發，建議政府應該要多多開發工業區，用「以租代售」的方式來增加國內工業成長空間。

最後，對於明年景氣外界普遍不看好，林伯豐則說，目前國際形勢面臨中美貿易戰、英國脫歐等嚴峻的考驗之下，明年全球的經濟成長勢必會衰退，而台灣的GDP成長一直都在國際的GDP成長水平底下，台灣還有很大的努力空間，呼籲政府應該要多多減稅、增加土地開發或多加配合台商需求來促進台灣的經濟發展。