8個月床戰50嫩男「最小19歲」　83歲阿嬤為找真愛宣布：退出交友軟體

▲情史豐富的阿嬤居然宣布，不想再和小鮮肉約會了。（圖／翻攝自instagram／hattitudes1）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約83歲阿嬤雷翠吉(Hattie Retroage)雖然已是2個孩子的媽，以及3個孫子的祖母卻還保有一顆年輕的心，每天都會使用交友軟體Tinder與小鮮肉約會，還曾創下8個月與50男開房的驚人戰績，如今突然宣布她決定收山，要改在現實生活中尋找真愛。

83歲的雷翠吉自從50多歲離婚後，便透過交友軟體結交各式新對象，在她長達30多年的約會生涯裡，約會過年紀最大的對象是60歲，年紀最小的竟然只有19歲，她表示，「那名60歲男子他很好，但我只見過他一次，我們兩個非常契合、約會非常棒，但是他們通常不想和我這個年紀的女人再次約會或是發展長期性關係。」

擁有豐富獵豔情史的雷翠吉，近來決定退出交友軟體，因為她打算定下來，找一個能長期相伴的真愛，「Tinder讓我找到這些男人，我們互相吸引，見面後一起度過美好夜晚，然而後來卻再也不會收到他們的訊息，結果我變成了一個好把的女人，但這並不是我本意」。

雷翠吉表示，很多人得知她的決定十分驚訝，「他們會說，你不是想要多樣化的關係嗎？專屬一個人就夠了嗎？但我其實真的想要的，是一段穩定的關係，就像我以前婚姻裡所擁有的那種」，不過她還是很感謝Tinder所帶給她的刺激生活，讓她體驗到了很多東西，也因此更加了解自己。

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