首款「新北市歡樂耶誕城」刮刮樂來了　頭獎200萬有3個還可免費換門票

▲台彩推出首款城市主題刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」，共有3個頭獎200萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的聖誕節即將到來，台灣彩券公司即日起推出首款城市主題刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」，每張售價200元，共有3個頭獎200萬元，指定期間憑該張刮刮樂，還可享有新北市指定博物館與店家的門票或購物優惠。

台彩表示，刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」每張售價200元，頭獎200萬元共有3個，超過20萬個1,000元（含）以上獎項，總中獎率達33%，而票面設計則以新北市歡樂耶誕城的全景照與桑塔熊為主，彷彿是一張耶誕賀卡。

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新北市政府這次特別結合刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」推廣城市行銷，提供民眾多項好康優惠，即日起至明（2020）年5月31日民眾憑該張刮刮樂到指定店家即可享優惠，甚至到新北市所屬的鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館及林本源園邸還可享免門票優惠。

此外，台彩也將於12月6至8日在新北市歡樂耶誕城的耶誕市集舉辦「歡慶耶誕、樂刮享公益」活動，包含「用愛點綴聖誕」、「做公益扭好運」、「桑塔熊見面會」和「耶誕Bingo串連好運」等，只要完成指定任務就可兌換一份耶誕好禮，有機會獲得家電等獎項，邀民眾到現場一起同樂。